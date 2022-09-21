Eylül ayı ekinoks ne zaman, hangi gün? Sonbahar ekinoksu gece gündüz eşitliği ayın kaçında? Ekinoksta neler oluyor? Geceler uzayacak mı?

23 Eylül tarihi sonbaharın gelişi olarak kabul ediliyor. Sonbaharın gelişiyle birlikte geceler uzamaya başlayacak. İşte sonbahar ekinoksu ile ilgili tüm merak edilen bilgiler...
Ekinoks gündüz ile gecenin eşit olması durumuna verilen addır. Yılda iki defa olur.
Gündüz ile gecenin eşit olması durumu, 21 Mart ve 23 Eylül'de gerçekleşiyor. 23 Eylül'den itibaren güneş ışınları güney yarım küreye dik düşmeye başlıyor.
Güney yarım kürede gündüzler, gecelerden uzun olmaya başlarken, kuzey yarım kürede ise tersi oluyor. 23 Eylül, güney yarım kürede ilkbahar, kuzey yarım kürede sonbahar başlangıcı olarak kabul ediliyor.