Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 20.09.2022 18:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.09.2022 18:43
    ABONE OL

    Uluğ Bey kimdir, nereli, ne zaman öldü, eserleri neler? Uluğ Bey Rasathanesi hangi şehirde? Uluğ Bey Rasathanesi'ni kim yaptı?

    Timur İmparatorluğu'nun 4. sultanı ve Türk matematikçi ve astronomi bilgini Uluğ Bey günün en çok araştırılan isimlerinden oldu. 1394 yılında Azerbaycan'ın Sultaniye kentinde doğan Uluğ Bey, Semerkant'ta bir medrese ve bir de rasathane yaptırmasıyla bilinir. İşte internet arama motorlarında sıklıkla araştırılan 'Uluğ Bey kimdir, nereli, kaç yaşında öldü? Mezarı ve medresesi nerede? Uluğ Bey Rasathanesi hangi şehirde? Uluğ Bey Rasathanesi'ni kim yaptı? ' sorularının yanıtları ve Rasathanede çalıştığı bilinen Ali Kuşçu, Gıyaseddin Cemşid hakkında bilgiler...

    ULUĞ BEY RASATHANESİ’NİN ASTRONOMİ BİLİMİNE KATKILARI

    Uluğ Bey ve Uluğ Bey Rasathanesi hakkında bilgiler araştırılıyor. Mozaik ve sırlı çini süslemelerle inşa edilmiş olan Uluğ Bey Rasathanesi'nin iç ve dış bölümlerinde, gök cisimlerinin yörüngesi, konumu ve fiziksel özellikleri ile ilgili resimler bulunuyor. Yapının bahçesinde ise devasa bir Uluğ Bey heykeli de yer alıyor. Peki Uluğ Bey kimdir, nereli, ne zaman öldü, eserleri neler? Uluğ Bey Rasathanesi hangi şehirde? Uluğ Bey Rasathanesi'ni kim yaptı?

    ULUĞ BEY KİMDİR, NERELİ, NE ZAMAN ÖLDÜ, ESERLERİ NELER?

    Uluğ Bey'in asıl adı Muhammed Taragay'dır. Bilinen adıyla Uluğ Bey, Türk matematikçilerinden ve Timur İmparatorluğu'nun 4. Sultanıdır. Aynı zamanda Timur'un torunu olan Uluğ Bey'in 1394 senesinde Sultaniye kentinde dünyaya geldiği rivayet edilir. Ölüm tarihi 27 Ekim 1449 olarak bilinmektedir.

    İlk seferini 1414 yılında amcası Şeyh Ömer'in oğlu olan Ahmet komutasında Fergana'ya düzenlemiştir. 1425 yılında Moğol Devleti üzerinde sefer düzenleyen Uluğ Bey, Issık Gölü'ne kadar ilerlemiştir. Moğol ordusuna önemli zayiat verdiren Uluğ Bey, büyük miktarda ganimetle Semerkant'a dönmüştür. Sonraki süreçte Özbekler üzerine sefer düzenleyen söz konusu şahıs, ağır yenilgi alarak Semerkant'a çekilmek zorunda kalmıştır.

    ÇALIŞMALARI:

    Uluğ Bey Semerkant'ta bulunduğu süre içerisinde daha çok av faaliyetleri ile ilgilense de belli bir süre sonra ilim çalışmaları ile de ön plana çıkmıştır. İlmi sohbetler, astronomi ve matematik alanlarında çeşitli çalışmalar yapan söz konusu şahıs, büyük âlimlerin yetişmesine de katkı sağlamıştır. Bu dönemde yetişen önemli ilim insanları Kadızade Rumi, Ali Kuşcu ve Gıyaseddin Cemşid, kendisinden ders alan ilim insanları arasındadır.

    Uluğ Bey, Semerkant yakınlarına kurduğu rasathane ile de tanınır. Söz konusu rasathane Ekim 1429 tarihinde tamamlanmıştır. Uluğ Bey'in asıl ilgi alanı matematik bilimidir. Özellikle geometrideki üçgen konusunda çeşitli araştırmalar yapmıştır. Tanjant ve sinüs cetvellerini Uluğ Bey'in oluşturduğu yönünde bilgiler vardır. Trigonometri ilmi üzerinde de çeşitli çalışmalar yaparak matematik biliminin öncüsü haline gelmiştir. Kendisinin yönetimi zamanında devlet yönetimi güçlendirilmiş ve bilime ayrıca önem verilmiştir.

    Uluğ Bey, devlet adamlığı ve bilimsel çalışmaları ile ön plana çıkan ve Türk tarihi için de özel önem verilmesi gereken bir şahsiyettir. Söz konusu şahıs ile ilgili bugüne kadar birçok araştırma yapılmış ve araştırma raporu yazılmıştır. Bundan sonraki süreçte de yapılan çalışmaların ve araştırma tezlerinin devamının geleceği düşünülmektedir. Yapılan tarih araştırmaları ile Uluğ Bey hakkında bilinmeyenler de gün yüzüne çıkacaktır.

        ULUĞ BEY RASATHANESİ'Nİ KİM YAPTI?

        Uluğ Bey Rasathanesi 1420 yılında, Uluğ Bey'in katkıları ile yapılmıştır.

        ULUĞ BEY RASATHANESİ HANGİ ŞEHİRDE?

        Uluğ Bey Rasathanesi Özbekistan sınırları içerisindeki Semerkant şehrinde inşa edilmiştir. 3 katlı bir gözlemevi olan bu yapı, inşa edildikten sonra birçok bilim insanının yetişmesine de katkı sağlamıştır. Ali Kuşçu, Gıyaseddin Cemşid, Kadızade Rumi gibi astronomi bilginleri bu rasathanede yetişmiştir.

        Uluğ Bey'in bir suikast sonucu yaşamını yitirmesi ile birlikte rasathane yerle bir edilmiştir. Bunun yanında rasathanede çalışan bilim adamları da dünyanın çeşitli yerlerine sürgün edilmiştir. Ardından rasathane yüzyıllar boyu unutulmuştur. Rus arkeolog Vassily Vyatkin tarafından 1908 yılında yapılan kazı çalışmaları sonunda rasathanenin kalıntıları ortaya çıkarılmıştır.

        ULUĞ BEY RASATHANESİ'NİN ASTRONOMİ BİLİMİNE KATKILARI

        Uluğ Bey Rasathanesi, 3 katlı ve silindirik bir yapıya sahip şekilde inşa edilmiştir. Binanın inşası üç astronomik aletin etrafına yapılmıştır. Burada çalışan gökbilimciler yılın uzunluğu ile ilgili çeşitli ölçümler yapmışlardır. Yapılan çalışmalarda yılın uzunluğu 25 saniye doğruluğa kadar ölçülmüştür. Ayrıca dünyanın eksen eğikliği ile ilgili de çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Ölçülen değerler, günümüzde kabul edilen değer aralığı ile bire bir örtüşür. Bu denli doğru verilerle ölçüm yapılmasının en önemli nedeni, dünyada bir eşi daha olmayan meridyen yayının, bu rasathanede bulunmasıdır.

        Rasathanenin ana kemeri günümüze kadar bozulmadan gelmiştir. Bu kemer Fakhri Sekstantı adı ile bilinen bir meridyen yayıdır. 40 metre yüksekliğe yapılmış olan bu kemer, gök cisimlerinin yükselme açısını ölçmek maksadıyla kullanılmıştır. BU yükselme açılarından yola çıkılarak günün saatleri, yılın uzunluğu, Dünya'nın dönme ekseni gibi bilimsel verilere ulaşılmıştır.

        n yörüngesi, konumu ve fiziksel özellikleri ile ilgili resimler bulunur. Günümüzde, rasathanenin bahçesinde devasa bir Uluğ Bey heykeli de vardır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Binomo
        Haberler Haberler Uluğ Bey kimdir, nereli, ne zaman öldü, eserleri neler? Uluğ Bey Rasathanesi hangi şehirde? Uluğ Bey Rasathanesi'ni kim yaptı?
            SON DAKİKA