TOKİ iletişim ve telefon numarası kaç? TOKİ müşteri hizmetleri çağrı merkezi telefon numaraları

TOKİ'nin İstanbul ve Ankara'da olmak üzere iki farklı başkanlığı bulunduğunu belirtelim. Doğrudan bu binalardaki çağrı merkezini de arayarak bilgi alabilmeniz mümkün.

Öte yandan toki.gov.tr sitesinden de tüm TOKİ iletişim bilgilerine erişebilirsiniz.