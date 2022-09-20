Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır yeni TOKİ projesi hangi ilçelere, ne zaman, nereye yapılacak? 2022 TOKİ hangi illerde?

2022 TOKİ DİYARBAKIR, ŞANLIURFA, GAZİANTEP PROJESİ NEREYE YAPILACAK?

TOKİ başvuruları ve proje detayları hakkında henüz net bir açıklama yapılmadı. Bugün saat 14.00 itibariyle TOKİ başvuruları ve tüm detaylar belli olacak. Güncel gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.