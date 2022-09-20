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    PYBS İOKBS 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. TC ile giriş bursluluk sınav sonuçları öğrenme! meb.gov.tr Bursluluk sınavı sonuç EKRANI 2022!

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) sonuçları heyecanla bekleniyor. Burs imkanından faydalanmak isteyen öğrenciler 4 Eylül'de sınavda ter dökmüştü. Şimdi sıra sonuçlarda. Peki, bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 PYBS İOKBS sonuçlarına nereden bakılıyor? İşte konu ile ilgili detaylar...

    takvim.com.tr
    meb.gov.tr Bursluluk sınavı sonuç EKRANI 2022!

    Bursluluk sınavı sonuçları için geri sayım başladı. 4 Eylül'de uygulanan bursluluk sınavının sonuçlarını bekleyen öğrenciler, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. MEB tarafından yayınlanan takvim ile sonuçların tarihi belli oldu. Peki, bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 PYBS İOKBS sonuçlarına nereden bakılıyor? İşte detaylar...



    BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    MEB takviminde yer alan bilgiye göre 2022 bursluluk sınavı sonuçları 23 Eylül 2022 tarihinde öğrencilerin erişimine açılacak. Sonuçlar http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

    İOKBS BURSLULUK SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

    Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

    SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ

    Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır.

    a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

    b. İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

    c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.

        ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

        h. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

        ı. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.
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        Haberler Haberler PYBS İOKBS 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. TC ile giriş bursluluk sınav sonuçları öğrenme! meb.gov.tr Bursluluk sınavı sonuç EKRANI 2022!
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