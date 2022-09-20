meb.gov.tr Bursluluk sınavı sonuç EKRANI 2022! PYBS İOKBS 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. TC ile giriş bursluluk sınav sonuçları öğrenme!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) sonuçları heyecanla bekleniyor. Burs imkanından faydalanmak isteyen öğrenciler 4 Eylül'de sınavda ter dökmüştü. Şimdi sıra sonuçlarda. Peki, bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 PYBS İOKBS sonuçlarına nereden bakılıyor? İşte konu ile ilgili detaylar...
BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB takviminde yer alan bilgiye göre 2022 bursluluk sınavı sonuçları 23 Eylül 2022 tarihinde öğrencilerin erişimine açılacak. Sonuçlar http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.
Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.
SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ
Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır.
a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.
b. İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.