KYK kredi ve burs kimlere verilir? KYK burs ödemeleri kaç TL oldu? Üniversite burs başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak?

Üniversiteyi kazanan öğrenciler okul masraflarına destek olabilmesi amacıyla burs arayışına başladı. Şehir dışında okuyacak öğrenciler de yurt araştırıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) üniversite öğrencilerine kredi ve burs imkanının yanında yurt imkanı da sağlıyor. O yüzden yüz binlerce öğrenci KYK burs başvurularının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, KYK burs başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak? KYK burs ödemeleri kaç TL oldu? KYK kredi ve burs kimlere verilir?
KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN, KYK BURS BAŞVURUSU DA BAŞLADI MI?
KYK burs başvuru tarihleri açıklanmadı.
BURSUN KESİLME SEBEPLERİ
Başarısız olması,
Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,
Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,
Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski öğretim kurumunda bir yıl başarısız olması yada öğretimine bir yıl ara vermesi,
Öğretim kurumunun kapatılması,
Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,
Kesin hükümle mahkum olması hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.