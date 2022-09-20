komek.org.tr Konya başvuru - KAYIT YAP! KOMEK kurs başvuruları başladı mı? KOMEK başvurusu nasıl yapılır? ASEM, spor, yüzme kursu...

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) ile ilgili başvuru bilgileri sık araştırılanlar arasında yer aldı. KOMEK ve ASEM'de yeni kayıt dönemleri için start verildi. Bu kapsamda başvuru yapmak isteyenler özellikle konu hakkında bilgileri öğrenmek istiyor. Peki, KOMEK kayıt ve başvuru nasıl yapılır? Konya KOMEK ASEM kayıt 2022 başvurusu nereden yapılıyor? İşte başvuruya dair bilinmesi gerekenler...