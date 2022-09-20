komek.org.tr Konya başvuru - KAYIT YAP! KOMEK kurs başvuruları başladı mı? KOMEK başvurusu nasıl yapılır? ASEM, spor, yüzme kursu...

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) ile ilgili başvuru bilgileri sık araştırılanlar arasında yer aldı. KOMEK ve ASEM'de yeni kayıt dönemleri için start verildi. Bu kapsamda başvuru yapmak isteyenler özellikle konu hakkında bilgileri öğrenmek istiyor. Peki, KOMEK kayıt ve başvuru nasıl yapılır? Konya KOMEK ASEM kayıt 2022 başvurusu nereden yapılıyor? İşte başvuruya dair bilinmesi gerekenler...
KOMEK ile Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları ve Aile Sanat ve Eğitim Merkezlerinde yeni dönem kayıtları başladı. 20 Eylül - 3 Ekim tarihleri arasında http://konya.bel.tr ve http://komek.org.tr adreslerinden başvuru yapılacak.
366 BRANŞ
KOMEK her kayıt döneminde birbirinden farklı branşlar ve etkinlikler ile eğitimlerine doludizgin devam ediyor. Yeni dönemde, Model Uçak (ATA) Yapımı, Elde Maraş İşi, Rusça, Seramik, Çini İşlemeciliği, Java ile Programlama, Kısa Film Yapımı, Kaligrafi, Minyatür Sanatı, Bisiklet Kullanma Eğitimi, Ses Eğitimi, İlmihal gibi alanlar olmak üzere 366 branşta eğitim verilecek.