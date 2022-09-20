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    • Haberler
    • 20.09.2022 08:08
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    • 20.09.2022 08:08
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    Eylül ayı Eğitim ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak? 2022-23 Öğretmenlere kırtasiye yardımı kaç TL oldu?

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her sene eğitim yılı başında öğretmenlere eğitime hazırlık ödeneği kapsamında belli bir ücret ödemesi sağlanıyor. Peki, öğretmen eğitim ödeneği ne zaman hesaplara yatacak? Eğitime hazırlık ödeneği ne kadar oldu? İşte konu hakkında detaylar!

    takvim.com.tr
    Eylül ayı Eğitim ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak?

    Eğitim ödeneği ne zaman yatacak? Sorusu milyonlarca öğretmen tarafından merak edilerek araştırılıyor. Öğretmenler her sene okul öncesi hazırlık ödeneği alabiliyor. Okulların açılmasına az bir süre kala gözler yeniden eğitim ödeneğine çevrildi. Peki, öğretmen eğitim ödeneği ne zaman hesaplara yatacak? Eğitime hazırlık ödeneği ne kadar oldu? İşte konu hakkında detaylar!

    Kırtasiye yardımı bir diğer adıyla eğitim öğretim ödeneği her senenin başında öğretmenlere veriliyor. Okulların açılmasına kısa bir süre kala paylaşılan eğitim öğretim ödeneği yatış tarihi, edinilen bilgi akabinde maaş hesabı aracılığıyla çekilebiliyor. 12 Eylül'de başlayacak eğitim öğretim yılı hazırlıkları ile öğretmenlere ödenecek öğretim yılı hazırlık ödeneği konusu da konuşulacak.

    EĞİTİM ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATAR?

    Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere, bu yılki öğretim yılına hazırlık ödeneği verilecek. Ancak resmi açıklama, önümüzdeki günlerde müdürlükler aracılığıyla duyurulacak.12 Eylül'de başlayacak eğitim öğretim yılı hazırlıkları ile öğretmenlere ödenecek öğretim yılı hazırlık ödeneği konusu da konuşulacak.



        6. dönem toplu sözleşmede varılan uzlaşmaya göre, Eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneği 2022 yılı için 1.325 TL'ye; 2023 yılı için 1.400 TL'ye çıkarılmıştı.

        657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 32. Maddesine göre hazırlık ödeneği, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil) ödenen paradır.



        Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararına göre, öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneğine her yıl için yüzde 2,5 zam yapılıyor.
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        Haberler Haberler Eylül ayı Eğitim ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak? 2022-23 Öğretmenlere kırtasiye yardımı kaç TL oldu?
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