KYK yurtlarına başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor. Öğrenim bilgilerine göre başvuru yapıldığı için e-Devlet'te yer alan öğrenci bilgilerinin doğru olmadı gerekir.

Ek tercihle yerleşenler için KYK yurt başvurusu ne zaman? KYK ek tercih yurt başvuruları başladı mı? GSB KYK ek yurt başvurusu nasıl yapılır?