Ek tercihle yerleşenler için KYK yurt başvurusu ne zaman? KYK ek tercih yurt başvuruları başladı mı? GSB KYK ek yurt başvurusu nasıl yapılır?

GSB yurtlarına başvuruların ardından sonuçlar da erişime sunuldu. Adaylar KYK yurtlarında eğitimlerine başlamaya hazırlanıyor. ÖSYM tarafından boş kontenjanlara YKS ek yerleştirme işlemini tamamladı. Ek tercihler ardından üniversite kazanan öğrenciler KYK yek tercih yurt başvuru tarihlerini bekliyor...
KYK EK TERCİH YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı KYK yurtlarına yerleşme işlemi sürüyor. Yedek alımları yapılan yurtlara, YKS ek tercih ile yerleşenlerin başvuru süreçleri bekleniyor. Geçtiğimiz yıl ek tercih sonuçları ardından ek yerleştirme eylül ayında yapılmıştı.
KYK ek yerleştirme başvuruları için GSB'den henüz bir açıklama gelmedi. Önümüzdeki süreçte KYK yurtlarına ek başvuru işlemlerinin açılması bekleniyor.