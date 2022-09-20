Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 20.09.2022 11:05
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.09.2022 11:05
    ABONE OL

    Ek tercihle yerleşenler için KYK yurt başvurusu ne zaman? KYK ek tercih yurt başvuruları başladı mı? GSB KYK ek yurt başvurusu nasıl yapılır?

    KYK yurt başvuru tamamlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı KYK yurtlarına yerleşme işlemi sürüyor. Öte yandan 2022 YKS ek yerleştirme sonuçlarının da belli olmasıyla birlikte yurtlara ek yerleştirme olacak mı? Sorusu merak ediliyor. Peki, KYK ek tercih yurt başvuruları başladı mı? GSB KYK ek yurt başvurusu nasıl yapılır? Ek tercihle yerleşenler için KYK yurt başvurusu ne zaman? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    KYK ek tercih yurt başvuruları ne zaman, tarih belli mi 2022? GSB ek yurt başvurusu nasıl yapılır?

    GSB yurtlarına başvuruların ardından sonuçlar da erişime sunuldu. Adaylar KYK yurtlarında eğitimlerine başlamaya hazırlanıyor. ÖSYM tarafından boş kontenjanlara YKS ek yerleştirme işlemini tamamladı. Ek tercihler ardından üniversite kazanan öğrenciler KYK yek tercih yurt başvuru tarihlerini bekliyor...

    KYK EK TERCİH YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN?

    Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı KYK yurtlarına yerleşme işlemi sürüyor. Yedek alımları yapılan yurtlara, YKS ek tercih ile yerleşenlerin başvuru süreçleri bekleniyor. Geçtiğimiz yıl ek tercih sonuçları ardından ek yerleştirme eylül ayında yapılmıştı.

    KYK ek yerleştirme başvuruları için GSB'den henüz bir açıklama gelmedi. Önümüzdeki süreçte KYK yurtlarına ek başvuru işlemlerinin açılması bekleniyor.

    KYK YURT BAŞVURU SONUCU SORGULAMA...
        Binomo
        Haberler Haberler Ek tercihle yerleşenler için KYK yurt başvurusu ne zaman? KYK ek tercih yurt başvuruları başladı mı? GSB KYK ek yurt başvurusu nasıl yapılır?
            SON DAKİKA