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    • 20.09.2022 08:08
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    e- Devlet ücretli öğretmenlik sonuçları! Ücretli öğretmenlik ne zaman açıklanır, gerekli belgeler neler? Ücretli öğretmen maaşları 2022-23

    Ücretli öğretmenlik başvuru işlemleri sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan ücretli öğretmenlik başvurularını gerçekleştiren adaylar, başvuru sonuçlarını araştırmaya başladı. Peki, e- Devlet ücretli öğretmenlik sonuçları nasıl öğrenilir? Ücretli öğretmenlik ne zaman açıklanır, gerekli belgeler neler? Ücretli öğretmen maaşları 2022-23!

    takvim.com.tr
    e- Devlet ücretli öğretmenlik sonuçları!

    Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında görev almak isteyen adaylar sonuçları beklemeye başladı. Konu ile ilgili son gelişmeler neler? Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Ücretli öğretmenlik sonuçları nasıl öğrenilir? İşte merak edilen detaylar!

    Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi. Eğitim öğretim kurumlarında görev yapmayı bekleyen binlerce öğretmen adayı, her yıl olduğu gibi bu sene de başvurularını temmuz ve ağustos aylarında gerçekleştirdi. Kayıtlı oldukları ilçelerin Milli Eğitim Müdürlüklerine ya da e-Devlet üzerinden başvurularını yapan adaylardan müracaatları olumlu değerlendirilenler, eylül ayı itibariyle görevlerine başlayabilecekler. Peki, ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılar.

    ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ücretli öğretmenlik başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi henüz duyurmadı. Sonuçlar açıklandığı zaman öğretmenlere bakanlık tarafından SMS ile bilgilendirme yapılacak. Öte yandan sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesinden il ve ilçe müdürlükleri sayfasından öğrenilecek.

    Ayrıca görevlendirilen ücretli öğretmenlerin diploma formasyon belgesi, nüfus cüzdanı, sağlık raporu (son altı aylık tek hekimli), sabıka kaydı temin ederek görevlendirildikleri okula teslim etmeleri gerekmektedir.

        ÜCRETLİ ÖĞRETMENİN GÖREVLERİ NELERDİR?

        Ücretli öğretmenlerin görevleri branşlarına ve çalıştıkları kuruma göre farklılık gösterir.

        1- Okul öncesi öğretmenler de ücretli çalışabilir. 4- 6 yaş arasındaki çocukların sosyal becerilerini geliştirmek ve onarı ilköğretime hazırlamak, ücretli okul öncesi öğretmenlerin görevleri arasında yer alır.



        2- Sınıf öğretmenlerinin görevleri öğrencilere okuma yazma öğretmektir. Ek olarak sınıf öğretmenleri matematik, beden eğitimi, müzik ve fen bilimleri derslerine de girer. Öğrencilerin çok yönlü gelişimlerinde önemli bir rol oynayan sınıf öğretmenleri, yarım dönem ya da 1 yıl boyunca eğitim verebilir.

        3- Ücretli öğretmenler sınıf içerisinde disiplini sağlar.

        4- Öğrencilerin ders içerikleriyle ilgili sorduğu soruları yanıtlar.

        5- Öğrencilerin sosyal yönlerini ve iletişim becerilerini geliştirecek etkinlikler düzenlemek.
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        Haberler Haberler e- Devlet ücretli öğretmenlik sonuçları! Ücretli öğretmenlik ne zaman açıklanır, gerekli belgeler neler? Ücretli öğretmen maaşları 2022-23
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