DGS ek tercih kılavuzu ÖSYM 2022! DGS ek tercihleri başladı mı? DGS 2. ek yerleştirme taban -tavan puanları boş kontenjanlar!

DGS tercih sonuçları açıklandı. İlk tercihlerin tamamlanmasının ardından herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler ek tercih sürecini merak edip araştırmaya başladı. Geçen yıl ek tercihler 15 Kasım tarihinde alınmıştı. Bu sene ÖSYM tarafından ek tercihlerle ilgili herhangi bir açıklama yapılıp yapılmadığı merak edilip araştırılıyor. Peki, 2022 DGS ek tercihler ne zaman? DGS ek tercih kılavuzu ve boş kontenjanlar açıklandı mı? İşte tüm detaylar!
DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
DGS ek tercih tarihleri hakkında henüz açıklama yapılmadı. Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 09 - 14 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacak.
Geçtiğimiz yıl DGS tercih sonuçları 14 Eylül'de açıklandı. Ek tercihler ise 15 Ekim tarihinde alınmaya başlandı ve 21 Ekim günü saat 23:59'da sona erdi. Ek tercih tarihleri hakkında açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
TABAN PUANLAR AÇIKLANDI MI?
DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2022-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir.