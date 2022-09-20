Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 20.09.2022 08:47
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.09.2022 08:47
    ABONE OL

    DGS ek tercih kılavuzu ÖSYM 2022! DGS ek tercihleri başladı mı? DGS 2. ek yerleştirme taban -tavan puanları boş kontenjanlar!

    Yüzbinlerce öğrenci DGS ek tercihleri hakkında araştırmalarda bulunuyor. DGS yerleştirme sonuçları öğrencilerin erişimine açıldı. Ancak herhangi bir okula yerleşemeyen adaylar ek tercih başvuru sürecine odaklanmış durumda. Peki, DGS ek tercih başvuruları ne zaman? DGS ek tercih kılavuzu 2022 yayınlandı mı? DGS ek tercih taban tavan puanları, başarı sıralaması!

    takvim.com.tr
    DGS ek tercih kılavuzu ÖSYM 2022! DGS ek tercihleri başladı mı?

    DGS tercih sonuçları açıklandı. İlk tercihlerin tamamlanmasının ardından herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler ek tercih sürecini merak edip araştırmaya başladı. Geçen yıl ek tercihler 15 Kasım tarihinde alınmıştı. Bu sene ÖSYM tarafından ek tercihlerle ilgili herhangi bir açıklama yapılıp yapılmadığı merak edilip araştırılıyor. Peki, 2022 DGS ek tercihler ne zaman? DGS ek tercih kılavuzu ve boş kontenjanlar açıklandı mı? İşte tüm detaylar!

    DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    DGS ek tercih tarihleri hakkında henüz açıklama yapılmadı. Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 09 - 14 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacak.

    Geçtiğimiz yıl DGS tercih sonuçları 14 Eylül'de açıklandı. Ek tercihler ise 15 Ekim tarihinde alınmaya başlandı ve 21 Ekim günü saat 23:59'da sona erdi. Ek tercih tarihleri hakkında açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

    TABAN PUANLAR AÇIKLANDI MI?

    DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2022-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir.



        2022-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2022-DGS'ye girmiş ve 2022-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir.

        Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacaktır.

        Ek Yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacaktır. Sonuçlar açıklandıktan sonra adayların sonuç belgelerinde belirtilecek tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları zorunludur. Adaylara ayrıca yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.



        Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz ancak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde (ek yerleştirmeler dâhil) adaydan yerleştirme ücreti (30,00 TL) alınır. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir. Yatırılan yerleştirme ücretleri her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecek ve devredilmeyecektir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Binomo
        Haberler Haberler DGS ek tercih kılavuzu ÖSYM 2022! DGS ek tercihleri başladı mı? DGS 2. ek yerleştirme taban -tavan puanları boş kontenjanlar!
            SON DAKİKA