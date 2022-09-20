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    • 20.09.2022 08:07
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    • 20.09.2022 08:07
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    2023 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Ocak ayı asgari ücret 7.500 TL mi olacak? Milyonlarca çalışana müjde!

    2023 yılı Ocak ayı için nefesler tutuldu. Milyonlarca çalışan Ocak ayı zammı hakkında detayları araştırıyor. İşte konu hakkında tüm emrak edilenler...

    takvim.com.tr
    Ocak ayı asgari ücret 7.500 TL mi olacak? 2023 asgari ücret zammı ne kadar olacak?

    2023 yılında yapılacak asgari ücret zammı için araştırmalar şimdiden hızlandı. Milyonlarca çalışan Ocxak ayında yapılacak zam ile ilgili detayları merak ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada işçi, memur ve emekli maaşlarının artacağını belirtti. Peki, Asgari ücret 7.500 TL mi olacak? Asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte merak edilenler...

    ASGARİ ÜCRET 7.500 TL Mİ OLACAK?

    Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada açlık sınırının 6 bin 680 TL civarında olduğu öngörüldü. Yani 7 bin ile 7 bin 500 lira arasında olma ihtimali çok yüksektir. Şu an 5 bin 500 lira olan asgari ücrette yüzde 10-20 seviyelerinde artış meydana geldiğinde 7 bin lira seviyelerine ulaşacak.

    Enflasyon rakamlarının üzerinde ilave bir artışla açlık sınırının üzerine çıkarılması söz konusu olacak. Yani 7 bin lira ile 7 bin 500 lira arasına oturmuş olacak."

    'YÜZDE 15-20 ARASI ENFLASYON FARKI OLUŞABİLİR'

    Yüzde 15 ile yüzde 20 arasında bir enflasyon farkının oluşacağını söyleyebiliriz. Memur ve memur emekliler toplu sözleşme şartı gereği 2023 yılının 1. 6 aylık döneminde yüzde 8'lik farkları belli bunun üzerine enflasyon farkı ilave edilmiş olacak.

    'İŞÇİ VE BAĞKUR EMEKLİ MAAŞLARINDE YÜZDE 20 ARTIŞ ÖNGÖRÜLÜYOR'

    İşçi ve Bağkur emeklileri ise 2022 yılının 2. 6 aylık dönemine ilişkin olarak gerçekleşecek olan enflasyon farkını alacak bunun yüzde 20 olduğunu varsayarsak işçi ve Bağkur emeklilerine yüzde 20 seviyesinde bir artış öngörülüyor.

        'İLAVE BİR ZAM UYGULANABİLİR'

        Gerek asgari ücretliler olsun gerekse memur ve memur emeklileri ile ilgili olsun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamada farklı bir senaryonun ortaya çıkabileceği enflasyonun üzerinde bir zamla daha rahatlatıcı bir uygulamanın devreye gireceği ortaya çıkmış durumdadır. Enflasyon rakamı 16-17 seviyelerinde gerçekleşmiş olsa da yapılacak olan zammın bu rakamın üzerinde olacağını, sayın Cumhurbaşkanının kasım-aralık ayında toplanacak olan asgari ücret tespit komisyonunun vereceği karar üzerinde ilave bir zammın uygulanacağını öngörebiliriz.

        ASGARİ ÜCRET İÇİN 3 FORMÜL

        Masada birincisi toplu sözleşme şartları, ikincisi enflasyon rakamları, üçüncüsü Sayın Cumhurbaşkanının vereceği karar doğrultusunda artışlarla birlikte hangi noktaya geleceğini göreceğiz. 3 tane formül olarak değerlendirmek mümkündür.
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        Haberler Haberler 2023 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Ocak ayı asgari ücret 7.500 TL mi olacak? Milyonlarca çalışana müjde!
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