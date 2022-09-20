2023 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Ocak ayı asgari ücret 7.500 TL mi olacak? Milyonlarca çalışana müjde!

ASGARİ ÜCRET 7.500 TL Mİ OLACAK?

Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada açlık sınırının 6 bin 680 TL civarında olduğu öngörüldü. Yani 7 bin ile 7 bin 500 lira arasında olma ihtimali çok yüksektir. Şu an 5 bin 500 lira olan asgari ücrette yüzde 10-20 seviyelerinde artış meydana geldiğinde 7 bin lira seviyelerine ulaşacak.

Enflasyon rakamlarının üzerinde ilave bir artışla açlık sınırının üzerine çıkarılması söz konusu olacak. Yani 7 bin lira ile 7 bin 500 lira arasına oturmuş olacak."