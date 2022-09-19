Öğretmenlere eğitim ödeneği YATTI MI? Eylül ayı eğitim ödeneği ne kadar oldu 2022-23? İşte öğretmen kırtasiye yardımı ödeme tarihi!

2022-2023 yılının göreve başlama tarihinin yaklaştığı şu günlerde her yıl eğitim-öğretim yılının eylül ayında ödenen eğitim ödeneğinin (kırtasiye yardımı) bu sene ne zaman ve ne kadar ödeneceği merak konusu oldu. Öğretim yılına hazırlık ödeneği, ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları da dahil olmak üzere fiilen öğretmenlik yapanlara ödeniyor. Peki, Öğretmen eğitim ödeneği ne zaman yatacak? 2022 eğitime hazırlık ödeneği ne kadar oldu? İşte detaylar!
Kırtasiye desteği ödemeleri için geri sayım devam ediyor. Öğretmenlere öğretim yılına hazırlık ödemesi yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere, bu yılki öğretim yılına hazırlık ödeneği verilecek. Bu gelişmeler olurken, öğretmenler ise tarih bilgisini merak ediyor. İşte, MEB eğitim ödeneğinde son durum...
BAKANLIK TARİH VERDİ
Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), öğretmenlerin 2022 öğretim yılına hazırlık ödeneğinin, 12 Eylül 2022 tarihinden itibaren ödeneceği bildirildi.