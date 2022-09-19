Iphone geçici imei uzatma bitti mi? E-Devlet Geçici kayıt IMEI kullanım süresi uzatma giriş ekranı

Yurt dışı seyahatlerinde bireysel olarak telefon getirenler ya da yurtdışından gönderilen telefonu kullananlar telefonlarının IMEI kaydını yaptırması gerekiyor.
İMEİ UZATMA KAPANDI MI?
Geçici IMEI uzatma e-Devlet'den kaldırıldı. Böylece pandemiyle birlikte yurtdışından gelen telefonları kayıt etmek için verilen 120 günün üstüne tanınan ek süreler kaldırıldı.
Geçici imei kayıt işlemi 120 günlük kayıt hakkını geçtikten sonra yapılamıyor.
YURT DIŞINDAN GETİRİLEN TELEFONLARI KULLANABİLMEK İÇİN;
-Pasaport kaydı yaptırarak yasal olarak devam etmek: Yurt dışından getirilen bir telefonu / iPhone'u kullanmak için en doğru yöntem pasaport kaydı yaptırmak. Bu yöntemde 3 yıl boyunca sadece 1 telefonu kayıt ettirebiliyorsunuz ve 3 yıl boyunca telefonu sizden başkası kullanamıyor. 3 bine yakın da ücret tahsil edilmektedir.
-Yıl başına kadar beklemek: BTK'nın tanımlamış olduğu 120 gün kullanım hakkı, 1 takvim yılı için geçerli olduğundan dolayı yeni yılla birlikte yeniden 120 gün kullanım hakkı tanınıyor.