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    • 19.09.2022 10:39
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    • 19.09.2022 10:51
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    iPhone 14 servis ve onarım ücreti kaç TL olacak? iPhone 14 arka cam hasarı, pil, çatlak ekran, arka kamera hasarı servis ücreti ne kadar?

    Türkiye’de ön siparişlerin alınmaya başlandığı iPhone 14 modelleri için resmi servis ve onarım ücretleri belli oldu.Peki, iPhone 14 servis ve onarım ücreti kaç TL olacak? iPhone 14 arka cam hasarı, pil, çatlak ekran, arka kamera hasarı servis ücreti ne kadar? İşte o ücretler...

    takvim.com.tr
    iPhone 14 servis ve onarım ücreti kaç TL olacak?

    Apple'ın iPhone 14 modellerinin Türkiye'de de ön siparişe açıldı. Ardından yeni iPhone'ların servis onarım ücretleri de belli oldu. Peki, iPhone 14 servis ve onarım ücreti kaç TL olacak? iPhone 14 arka cam hasarı, pil, çatlak ekran, arka kamera hasarı servis ücreti ne kadar? İşte ayrıntılar...

    ONARIM VE SERVİS ÜCRETLERİ AÇIKLANDI

    ABD'li teknoloji şirketi, doğrudan Apple'dan alınan servis hizmetlerinde ödenecek tahmini maliyetleri gösteren "Onarım ve Servis Ücreti Tahmini" aracı ile Türkiye'deki onarım ve servis ücretlerini duyurdu.

    Buna göre Türkiye'deki satış fiyatı 30 bin 999 TL ile 57 bin 199 TL arasında değişen iPhone 14 modellerinin servis ve onarım ücretleri de el yakacak.

    Açıklanan resmi ücret tarifelerine göre iPhone 14'ler için servis ve onarım ücretleri 2 bin 119 TL'den başlayıp, 19 bin 499 TL'ye kadar çıkıyor.

        'ARKA CAM'A DİKKAT!

        Bu ücretlerden en düşüğü 2 bin 119 TL ile pil değişimi olurken, en yükseğini ise iPhone 14'lerin arka cam hasarı oluşturuyor.

        iPHONE 14 MODELLERİNİN ONARIM VE SERVİS ÜCRETLERİ

        Garanti kapsamı dışındaki arka cam değişimi için açıklanan servis ücreti bedelleri, 3 bin 999 TL'den başlıyor ve bu rakam iPhone 14 Pro Max modellerinde ise tamı tamına 19 bin 499 TL'ye kadar ulaşabiliyor.

        Kullanıcıların en çok karşılaştığı sorunların başında gelen çatlak ekran için ise servis ve onarım ücretleri 6 bin 999 TL ile 9 bin 999 TL arasında değişiyor.
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        Haberler Haberler iPhone 14 servis ve onarım ücreti kaç TL olacak? iPhone 14 arka cam hasarı, pil, çatlak ekran, arka kamera hasarı servis ücreti ne kadar?
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