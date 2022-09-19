Apple'ın iPhone 14 modellerinin Türkiye'de de ön siparişe açıldı. Ardından yeni iPhone'ların servis onarım ücretleri de belli oldu. Peki, iPhone 14 servis ve onarım ücreti kaç TL olacak? iPhone 14 arka cam hasarı, pil, çatlak ekran, arka kamera hasarı servis ücreti ne kadar? İşte ayrıntılar...
ONARIM VE SERVİS ÜCRETLERİ AÇIKLANDI
ABD'li teknoloji şirketi, doğrudan Apple'dan alınan servis hizmetlerinde ödenecek tahmini maliyetleri gösteren "Onarım ve Servis Ücreti Tahmini" aracı ile Türkiye'deki onarım ve servis ücretlerini duyurdu.
Buna göre Türkiye'deki satış fiyatı 30 bin 999 TL ile 57 bin 199 TL arasında değişen iPhone 14 modellerinin servis ve onarım ücretleri de el yakacak.
Açıklanan resmi ücret tarifelerine göre iPhone 14'ler için servis ve onarım ücretleri 2 bin 119 TL'den başlayıp, 19 bin 499 TL'ye kadar çıkıyor.