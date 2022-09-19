Bankaların promosyon yarışı sürerken, emekli promosyonunda bankaların teklifleri iki haneli rakamlara kadar ulaştı. Emekliler dışında halihazırda çalışmakta olan kamu çalışanları için de sağlanan banka promosyon tutarları, 30 bin liranın üzerine çıkmaya başladı. Bazı bankalar 7 bin lira civarında promosyon teklifinde bulunurken, otomatik ödeme talimatı ve banka ürünlerini kullanma şartı ile bu rakamı 8 bin lira civarına çıkarıyor. Peki, Halkbank emekli promosyonu ne kadar? Halkbank emekli promosyon ödemeleri ne kadar? İşte merak edilenler...