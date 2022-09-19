İlk tercihlerde herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler ek tercih başvurularını bekliyor. Bu bağlamda adaylar ek tercih ücretlerini ve ek tercih üniversite kayıt tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, DGS ek yerleştirme ücreti kaç TL? ÖSYM AİS DGS ek tercih başvurusu nasıl yapılır? 2022 DGS ek tercih üniversite kayıt tarihleri!
DGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!
24 Ağustos - 01 Eylül tarihleri arasında başvuruları alınan Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklama şöyle
"24 Ağustos - 01 Eylül 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 07 Eylül 2022 tarihinde 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecektir.
Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 09 - 14 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.
E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 08 - 12 Eylül 2022 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecektir.
Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.
E-kayıt işlemlerini tamamlayan adayların, üniversitelerinin web sitesinde belirtilen belgeleri ilgili tarih aralığında elden teslim etmesi gerekmektedir."