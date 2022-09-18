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    • Haberler
    • 18.09.2022 08:02
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    • 18.09.2022 08:02
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    Mersin TOKİ hangi ilçelerde yapılacak? TOKİ Mersin kura çekilişi ne zaman?

    Mersin TOKİ konutları hakkında detaylar merak ediliyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi TOKİ'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla detaylar belli oldu. Başvuruların belli olmasının ardından konu hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, TOKİ Malatya nerelere yapılacak? TOKİ Malatya kurası ne zaman? İşte konu hakkında merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Mersin TOKİ hangi ilçelerde yapılacak?

    Mersin TOKİ konutları hakkında detaylar merak ediliyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi TOKİ'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla detaylar belli oldu. Başvuruların belli olmasının ardından konu hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, TOKİ Malatya nerelere yapılacak? TOKİ Malatya kurası ne zaman? İşte konu hakkında merak edilenler...

    TOKİ MERSİN NERELERE YAPILACAK?

    MERSİN ANAMUR MERSİN ANAMUR 1000 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 1.000 ZİRAAT BANKASI 14.09.2022-31.10.2022

    MERSİN AYDINCIK MERSİN AYDINCIK 128 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 128 ZİRAAT BANKASI 14.09.2022-31.10.2022

    MERSİN MERKEZ MERSİN MERKEZ 2122 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 2.122 HALK BANKASI 14.09.2022-31.10.2022

    MERSİN MUT MERSİN MUT 400 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 400 HALK BANKASI 14.09.2022-31.10.2022

    MERSİN SİLİFKE MERSİN SİLİFKE 400 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 400 HALK BANKASI 14.09.2022-31.10.2022

    MERSİN TARSUS MERSİN TARSUS 400 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 400 HALK BANKASI 14.09.2022-31.10.2022

    MERSİN TOROSLAR MERSİN TOROSLAR 650 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 650 HALK BANKASI 14.09.2022-31.10.2022

        MERSİN TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
        81 ilde yapılması planlanan proje için Bakan Kurum açıklamada bulundu. Çalışmanın detaylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Eylül'de duyuracağını bildirdi.

        TOKİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
        TOKİ başvuruları ise e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor.
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