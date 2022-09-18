Netflix Türkiye yeni ZAMLI abonelik paket fiyatları 2022! Netflix Türkiye üyelik ücretlerine ZAM MI geldi, ne kadar?

Netflix, Türkiye'de üyelik ücretlerine aynı yıl içerisinde ikinci kez zam yaptı. Popüler film, dizi, belgesel, program izleme platformunun Türkiye'de yüzbinlerce abonesi bulunuyor. En son geçtiğimiz nisan ayında üyelik ücretlerinin fiyatlarını artıran şirket abonelik ücretlerine yine zam yaptığını duyurdu. Peki 13 eylül 2022 Netflix Türkiye üyelik ücretlerine ZAM MI geldi, ne kadar? İşte Netflix Türkiye abonelik fiyatları 2022! NETFLİX yeni zamlı paket fiyatları listesi!