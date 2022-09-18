KPSS Sayısal A-B-C soru kitapçığı PDF İNDİR görüntüle! 18 Eylül 2022 osym.gov.tr KPSS Lisans Matematik, Geometri soru ve cevap anahtarı! ÖSYM soru ve cevapları!

Kamu Personeli Seçme Sınavının oturumları uygulanmaya başlandı. İlk 2 oturum bugün yani 18 Eylül'de düzenlendi. Diğer oturumlar da haftaya düzenlenecek. 1. oturum olan Lisans Genel Gültür ve Genel Yetenek testinde adaylara 120 soru soruldu. Sına 130 dakika sürdü. Sınav sonrası gözler ÖSYM'ye çevrildi. Peki KPSS Sayısal A-B-C soru kitapçığı yayımlandı mı? 18 Eylül 2022 osym.gov.tr KPSS Lisans Matematik, Geometri soru ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak?
KPSS OTURUM TARİHLERİ 2022
KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 18 Eylül 2022 saat 10.15
KPSS Lisans Eğitim Bilimleri oturumu 18 Eylül saat 14.45
2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu 24 Eylül 2022 saat 10.15
2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumu 24 Eylül 2022 saat 14.30
2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumu 25 Eylül 2022 saat 10.15
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS sınav sonuçları ÖSYM sınav takvimine göre 21 Ekim 2022 tarihinde erişime açılacak.