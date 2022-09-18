KPSS Sayısal A-B-C soru kitapçığı PDF İNDİR görüntüle! 18 Eylül 2022 osym.gov.tr KPSS Lisans Matematik, Geometri soru ve cevap anahtarı! ÖSYM soru ve cevapları!

Kamu Personeli Seçme Sınavının oturumları uygulanmaya başlandı. İlk 2 oturum bugün yani 18 Eylül'de düzenlendi. Diğer oturumlar da haftaya düzenlenecek. 1. oturum olan Lisans Genel Gültür ve Genel Yetenek testinde adaylara 120 soru soruldu. Sına 130 dakika sürdü. Sınav sonrası gözler ÖSYM'ye çevrildi. Peki KPSS Sayısal A-B-C soru kitapçığı yayımlandı mı? 18 Eylül 2022 osym.gov.tr KPSS Lisans Matematik, Geometri soru ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak?