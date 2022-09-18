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    • Haberler
    • 18.09.2022 09:08
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    • 18.09.2022 09:19
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    BUGÜN KPSS mi var? KPSS lisans kaç dakika sürüyor, saat kaçta bitiyor? KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

    İptal olan KPSS Lisans sınavı bugün yani 18 Eylül 2022 Pazar günü uygulanacak. Sınav yapılan soruşturma sonucunda iptal edilmişti. Sınava girmeye hazırlanan binlerce aday sabah saatlerinden itibaren araştırmalar yapmaya başladı. KPSS sınavına girmek isteyen adayların en merak ettiği konuların başında süre ve sonuç tarihi yer alıyor. Peki BUGÜN KPSS mi var? KPSS lisans kaç dakika sürüyor, saat kaçta bitiyor? KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

    KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS-2022) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu bugün saat 10.15'te başlayacak. KPSS Lisans Eğitim Bilimleri oturumu da aynı gün saat 14.45'te düzenlenecek. Sınavı bekleyen adaylar internet arama motorlarında BUGÜN KPSS mi var? KPSS lisans kaç dakika sürüyor, saat kaçta bitiyor? KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? sorularınıa yanıt arıyor. İşte sınava ilişkin bilgiler...

    BUGÜN KPSS Mİ VAR?

    ÖSYM 2022 KPSS sınav takvimi;

    KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 18 Eylül 2022 saat 10.15

    KPSS Lisans Eğitim Bilimleri oturumu 18 Eylül saat 14.45

    2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu 24 Eylül 2022 saat 10.15

    2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumu 24 Eylül 2022 saat 14.30

    2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumu 25 Eylül 2022 saat 10.15

    KPSS LİSANS KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR, SAAT KAÇTA BİTİYOR?

    KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu 18 Eylül tarihinde saat 10.15'te başlayacak ve 130 dakika sürecek.

    Buna göre GY-GK oturumu saat 12.25'te tamamlanacak.

        KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ OTURUMU SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE SINAV SÜRESİ NE KADAR?

        KPSS Lisans (Eğitim Bilimleri) oturumu 18 Eylül tarihinde saat 14.45'te başlayacak ve 100 dakika sürecek.

        Buna göre KPSS Eğitim Bilimleri oturumu saat 16.25'te tamamlanacak.

        KPSS GİRİŞ YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

        Sınava girecek adayların merakla beklediği KPSS sınav giriş belgeleri ise geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından erişime açıldı.

        KPSS alan bilgisi oturumu için sınav giriş yerleri ise bugün yayımlandı. Sınava giriş belgesini almak isteyenler ÖSYM sınav giriş belgesi sorgulama ekranından, sınav merkezleri ile ilgili detaylı bilgiye ulaşabilir.

        Adaylar, 2022 KPSS sınav giriş belgelerini, ÖSYM'nin resmi internet sitesi Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden (https://ais.osym.gov.tr) TC Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilirler.

        KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

        KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM takvimine göre 2022 KPSS Lisans Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınav sonuçları 21 Ekim 2022 tarihinde açıklanacak.
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        Haberler Haberler BUGÜN KPSS mi var? KPSS lisans kaç dakika sürüyor, saat kaçta bitiyor? KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
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