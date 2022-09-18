BUGÜN KPSS mi var? KPSS lisans kaç dakika sürüyor, saat kaçta bitiyor? KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS GİRİŞ YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Sınava girecek adayların merakla beklediği KPSS sınav giriş belgeleri ise geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından erişime açıldı.

KPSS alan bilgisi oturumu için sınav giriş yerleri ise bugün yayımlandı. Sınava giriş belgesini almak isteyenler ÖSYM sınav giriş belgesi sorgulama ekranından, sınav merkezleri ile ilgili detaylı bilgiye ulaşabilir.

Adaylar, 2022 KPSS sınav giriş belgelerini, ÖSYM'nin resmi internet sitesi Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden (https://ais.osym.gov.tr) TC Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilirler.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre 2022 KPSS Lisans Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınav sonuçları 21 Ekim 2022 tarihinde açıklanacak.