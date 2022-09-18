2022 Magnum Maserati çekiliş sonuçları İSİM LİSTESİ! Magnum çekilişi ne zaman, sonuçlar açıklandı mı?

Magnum çekilişi için geri sayım başladı. Her sene düzenlenen çekilişin bu yılki çekiliş günü ve sonuçları sorgulanıyor. 2022 yılında 1 kişi Maserati Ghibli Hybrid GT 2021 Model Otomobil kazanacak. 1 Nisan 2022 tarihinde başlayan kampanyada sona geliniyor. Peki Magnum çekilişi ne zaman, hangi gün? Magnum çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte 2022 Eylül ayı Magnum Maserati çekiliş sonuçları İSİM LİSTESİ!
MAGNUM ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SONUÇLAR AÇIKLANDI MI?
Magnum çekilişi 12 Ekim 2022 tarihinde saat 11.00'da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (U2 Tanıtım) Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecek.
İSİM LİSTESİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Kazanan talihliler 15 Ekim 2022 tarihli Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki'nde duyurulacak. Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacağı belirtildi.