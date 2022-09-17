KPSS 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? KPSS 2022 PPUAN HESAPLAMA EKRANI

81 il merkezinde gerçekleşecek. Saat 10:15'te başlayacak olan sınav için nefesler tutuldu. ÖSYM tarafından düzenlenen sınavda adaylar ilk oturumda 130 dakika, ikinci oturumda 100 dakika boyunca soruları cevaplayacak.
KPSS 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?
ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzda konuya dair şu şekilde bir açıklama bulunuyor: "Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır."
KPSS PUAN HESAPLAMASI NASIL YAPILACAK?
KPSSP120 puanı hesaplanırken kullanılacak yabancı dil standart puanının hesaplanmasında, adayların ilgili yılın YDS-1/e-YDS sonucu kullanılacaktır. KPSSP120 puanı hesaplanacak adayların, YDS puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri, her yabancı dil için ayrı ayrı hesaplanacak, bu değerler kullanılarak adayların yabancı dil standart puanları hesaplanacaktır. Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır.