KYK yurt sonuçları hakkında araştırmalar büyük bir hız kazandı. Üniversite eğitimini şehir dışında alan öğrencilker 2022-23 eğitim dönemi için KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasını bekliyor ve sonuçlar için gelecek açıklamaya odaklandı. Peki, KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı? KYK yurt sonuçları nasıl öğrenilir? 2022-2023 KYK yurt fiyatları ne kadar? Yurt yedek sırası nasıl öğrenilir? İşte tüm merak edilenler!
KYK YURT BAŞVURULARI SONA ERDİ!
24 Ağustos tarihinde başlayan KYK yurt başvuruları, 28 Ağustos 2022 tarihinde sona erdi.
KYK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK yurt sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz bilgi verilmedi. KYK yurt başvuruları bu sene 28 Ağustos'ta sona erdi. Geçtiğimiz yıl KYK yurt başvuru sonuçları eylül ayında açıklanmıştı. Bu yıl da aynı şekilde olması bekleniyor.
Başvuru ve sonuç açıklamaya ilişkin her tür bilgiye internet sitesinden ulaşılabilecek.
KYK YURT KAYITLARINDA İSTENİLEN BELGELER
1. Öncelik Belgesi (Önceliği Olanlar İçin); Öğrencilerin öncelik durumları, Bakanlığımız tarafından ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından doğrulanmaktadır. Doğrulaması yapılamayan öğrencilerin, sonuç ekranında belirtilen belgelerden engel raporunu yurtta kalmaya başladıkları tarihten itibaren en geç bir ay, diğer öncelik belgelerini ise yurtta kalmaya başladıkları tarihten itibaren en geç 7 gün içinde yerleştirildikleri yurt müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Bakanlığımız tarafından doğrulanamayan belgeyi verilen sürede teslim edemeyen öğrencilerin kayıtları, kayıtlı kaldıkları günlerin bedeli tahsil edilerek yanlış beyandan silinir.
• Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri ile gazi ve gazi çocukları (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından alınan Seyahat Kartı veya Sosyal Güvenlik Kurumundan ilgili kanun maddelerine göre aylık bağlandığını gösterir belge),
• % 40 ve üzerinde engelli olduğunu beyan eden öğrenciler ( Tam teşekküllü hastaneden alınacak rapor),
• Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından alınacak belge)