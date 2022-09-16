Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 16.09.2022 08:05
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.09.2022 08:05
    ABONE OL

    2022 En yüksek emekli promosyonu kaç TL? Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

    Bankalar tarafından promosyon ödemeleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte güncel ve en yüksek banka promosyon miktarları...

    takvim.com.tr
    Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

    Bankalar tarafından promosyon ödemeleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte güncel ve en yüksek banka promosyon miktarları...

    ING
    3 yıllık aylık taşımama taahhüdü ve başka bir hizmet zorunluluğu olmaksızın ile aylık tutarı 1500 TL'ye kadar olanlar 4.650 TL, bin 500 TL 2 bin 500 TL arasındakiler 5 bin 800 TL, 2 bin 500 TL'nin üzeri aylık alanlar 7 bin TL nakit promosyon alıyor. Ayrıca, bankaya yönlendirilen her emekli için, kişi başına 250 lira olmak üzere, 5 kişiye kadar toplam bin 250 lira fazladan ödeme alınabiliyor. Böylece promosyon miktarı 8 bin 250 liraya ulaşıyor. Aylık almak için bankaya verilen 3 yıllık taahhüdün bozulması halinde, promosyon bedeli, taahhüdün kalan süresi dikkate alınarak kıstelyevme (gün esası) göre geri alınıyor.



    GARANTİ BANKASI
    1.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 4.000 TL, 1.500-2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 5.000 TL, 2.500 TL ve üstünde maaş alanlara ise 6.000 TL nakit promosyon ödemesi yapılacak. Promosyon ödemesinden, 3-30 Eylül 2022 tarihleri arasında , gelir/aylıklarını üç yıl Garanti BBVA'dan almayı taahhüt edenler faydalanabilecektir.



    İŞ BANKASI
    1 Eylül- 31 Ekim 2022 tarihleri arasında geçerli kampanya kapsamında ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını 3 yıl boyunca İş Bankası aracılığıyla almak üzere taahhüt veren SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 1.500 TL'den düşük maaşlar için 5.000 TL, 1.500 - 2.500 TL arası maaşlar için 6.250 TL, 2.500 TL ve üzerinde maaşlar için 7.500 TL nakit promosyon ödemesi alıyor.



        YAPIKREDİ
        2 Ağustos 2022 – 30 Eylül 2022 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü verenler 7.500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 1.499 TL'ye kadarsa 4.850 TL; 1.500 TL-2.499 TL arasındaysa 6.000 TL; 2.500 TL'nin üzerindeyse 7.250 TL nakit promosyon ödenir.

        AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU
        SGK emekli maaşını Akbank'tan alanlara 7000 TL'ye varan promosyona ek 500 TL chip-para ile birlikte toplamda 7500 TL promosyon ödemesi yapılıyor.

        Maaşı 1499 TL'ye kadar olanlara, 500 TL SGK promosyon tutarı, 4150 TL ek promosyon tutarı olmak üzer toplam 4 bin 650 TL,

        Maaşı aralığı 1500 TL - 2499 TL olanlara, 625 TL SGK promosyon tutarı, 5175 TL ek promosyon tutarı olmak üzer toplam 5800 TL,

        Maaş aralığı 2.500 TL ve üzeri olanlara, 750 TL SGK promosyon tutarı, 6.250 TL ek promosyon tutarı olmak üzer toplam 7000 TL.

        HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU
        Halkbank, 1500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1500 TL ile 2500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi veriyor.

        ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU
        SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası ile alanlara, 1500 TL altında emekli aylığı alanlara 500 TL, 1500 TL ila 2500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625 TL, 2500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750 TL tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılacak.

            TÜRKİYE FİNANS EMEKLİ PROMOSYONU
            Türkiye Finans'tan yapılan açıklamaya göre, emekli maaşını Türkiye Finans'a getiren müşteriler 5000 TL'ye varan tutarda promosyon ödemesi almaya hak kazanırken, yakınlarının emekli maaşını Türkiye Finans'a taşımasına aracılık eden emekli maaş müşterileri ise her bir yakını için 250 TL, toplamda 2500 TL'ye varan nakit ödülün sahibi olabiliyor.

            36 ay boyunca maaşlarını Türkiye Finans'tan almak için başvuruda bulunan 1499 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 2250 TL'ye kadar, 1500 TL ile 2499 TL arasında emekli maaşı alanlara 3000 TL'ye kadar, 2500 TL ve daha fazla maaş alanlara 5000 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapılacak.

            Kampanya 30 Eylül'e kadar sürecek.

            DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU
            Emekli maaşını DenizBank'tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilere 1750 TL'ye varan nakit promosyon veriliyor.
            Maaş tutar aralığı 0-1499 TL olanlara 675 TL, 1500 TL - 2500 TL arası maaş alanlar 850 TL, 2500 TL ve üzeri maaş alanlar ise 1000 TL promosyon alabiliyor.

            Kampanya 31 Aralık'a kadar sürecek.

            QNB FİNANSBANK EMEKLİ PROMOSYONU
            QNB Finansbank, 5000 TL'ye varan promosyon imkanı sunuyor. Aylık 1499 TL altında maaş alanlara 4650 TL, aylık 1500 TL ile 2499 TL arasında maaş alanlara 5800 TL, 2500 TL ve üzeri maaş alanlara 7000 TL promosyon ödemesi yapılıyor. Önerilen müşteri başına ise 1000 lira nakit veriliyor. Davet eden müşteri en fazla 3 kez bu ödülden yararlanabiliyor.

            Yani, maaşını bankaya taşıyarak 7000 bin lira promosyon alan bir kişi davet edeceği 3 kişi ile birlikte toplamda 10 bin liraya kadar promosyon alabiliyor.

            Kampanya 31 Ağustos'a kadar sürecek.

                ŞEKERBANK EMEKLİ PROMOSYONU
                Emekli maaşını Şekerbank'a taşıyanlara 2000 TL'ye varan promosyon sunuluyor. Maaşı, 1499 TL'ye kadar maaş alanlara 1500 TL, 1500 TL-2499 TL aralığında maaş alanlara 1750 TL, 2500 TL ve üzerinde maaş alanlara ise 2000 TL nakit promosyon ödemesi yapılacak.
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                İşte Drakula ile III. Charles arasındaki kan bağı!
                Haberler Haberler 2022 En yüksek emekli promosyonu kaç TL? Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?
                    SON DAKİKA