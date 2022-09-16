En fazla emekli promosyonu veren banka hangisi? Emekli promosyon başvuruları ne zaman bitiyor, son gün bugün mü?

Emekli promsyonunda sona gelindi. Başvurular için son gün bugün. Bu nedenle promosyon ödemelerinden bir an önce faydalanmak isteyen vatandaşlar konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Peki, emekli promosyonu ne zaman bitiyor? Emekli promosyonunda son gün ne zaman? İşte konu hakkında detaylar...
EMEKLİ PROMOSYONU SON GÜN BUGÜN MÜ?
Emekli promosyonu başvuruları 31 Ağustos günü sona eriyor.
EN YÜKSEK PRPMOSYON VEREN BANKALAR HANGİLERİ?
AKBANK
Emekli maaşını 28 Temmuz 2022 - 31 Ağustos 2022 tarihleri arasında Akbank'a taşıyanlara 7.000 TL' ye varan promosyona ek 500 TL chip-para ile birlikte Toplamda 7.500 TL verilecek.
YAPI KREDİ
2 Ağustos 2022 ile 31 Ağustos 2022 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü verenlere bankadan 7.500 liraya varan ödeme yapılacak. Bir aylık net gelir 1.499 TL'ye kadarsa 4.850 TL; 1.500 TL-2.499 TL arasındaysa 6.000 TL; 2.500 TL'nin üzerindeyse 7.250 TL nakit promosyon ödenecek.