Türkiye'de milyonlarca kişiyi ilgilendiren Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 14:00'da açıkladı. Peki, TOKİ nerelere yapılacak? TOKİ'ye kimler başvurabilir? TOKİ Adana, Antalya, Konya başvuru şartları neler? İşte merak edilenler...
TOKİ NERELERE YAPILACAK?
TOKİ evleri 81 ilde, arsalar ise 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. TOKİ iller şu şekilde;
Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Van ve Zonguldak illerinde yer alıyor.
TOKİ AYLIK ÖDEME NE KADAR OLACAK?
Bakan Kurum tarafından açıklanan hane halkının gelirinin yüzde 30'u sınırı dikkate alındığında İstanbul'da ödenecek en yüksek aylık taksit 4.800-9.600 TL, diğer illerde ise 4.200-8.400 TL olacak.