KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI!

2022-2023 eğitim öğretim dönemi için KYK yurt başvuruları başladı! Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KYK yurt başvurularının başladığını duyurdu. .

Bakan Kasapoğlu, KYK yurt başvuruları ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

''Yeni bir sezona başlıyoruz. Onlar için bakanlık olarak tüm kurum, kuruluşlarımızla işbirliklerimizi en güçlü seviyede tuttuk. Çok kapsamlı hazırlık çalışmamız var. Bu işbirliklerimizi bu süreçte güçlendirerek devam ettireceğiz.

2022-2023 eğitim öğretim yılı yurt başvurularını an itibarıyla başlatıyoruz. Pazar akşamına kadar e-devlet üzerinden öğrenciler başvurularını gerçekleştirecek. Başvurular hiçbir şekilde insan eli değmeden bilgisayar ortamında değerlendirilecek. Gelir, başarı durumlarına göre yerleştirmeler otomatik olarak gerçekleştirilecek. İnşallah asil ve yedek öğrencilerimiz açıklanmış olacak. Bu yurtlar aynı zamanda bir kardeşlik, dostluk ortamı.''