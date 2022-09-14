KYK burs başvuruları başladı mı? 2022-23 KYK karşılıksız burs ve kredi kaç TL, başvuruları ne zaman alınacak? GSB son dakika duyurular!

KYK burs, kredi başvuruları yüz binlerce öğrenci tarafından son dönemlerde merakla araştırılıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından 2022-2023 eğitim öğretim yılı için kredi ve burs başvurularının hangi tarihte başlayacağı öğrenciler tarafından merak ediliyor. Peki, KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...
KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
KYK burs başvuruları bu sene için henüz başlamadı. Konu hakkında resmi bir açıklama gelmemiş olsa da geçmiş yıllara bakıldığında tahminler ekim sonu kasım başını gösteriyor.
KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
KYK burs ödemeleri kimlik numarasının son hanesine göre öğrencilere yatıyor. Bu seneki burs başvuruları tamamlandıktan ve sonuçlarının açıklanmasından sonra KYK tarafından belirlenen tarihlerde hesaplara burslar yatmış olacak. KYK burs ve kredisi ödemeleri her ay, öğrencinin TC kimlik numarasının son rakamına göre ayın 6. ve 10.günleri arasında hesaplanarak yatırılıyor.