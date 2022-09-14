JTİ, Marlboro, Parlıament, Murattı, Lark, Chesterfıeld, L&M Eylül ayı güncel sigara fiyatları! Sigaraya 2 lira zam geldi mi?

ÖTV zammının ardından JTİ, Philip Morris, BAT ve İmperial grubuna uygulanan peş peşe sigara zammının ardından sigara fiyatlarına yeni zam geleceği iddiları gündeme geldi. Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş'ın açıklamasının ardından Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar'dan da sigara zammı son dakika açıklaması geldi. Peki, sigaraya ne kadar zam geldi? Güncel sigara fiyaları ne kadar? İşte merak edilenler...