GSB e-devlet KYK BURS ve KREDİ başvuru tarihleri - 2022 KYK burs başvurusu başladı mı, ne zaman?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nden burs kullanmak isteyen öğrenciler başvuruların başlayacağı tarihi beklemeye başladı. Burs ve yurt başvurularının ne zaman alınacağı milyonlarca öğrenci tarafından merak ediliyor. Peki, 2022 KYK burs başvurusu ne zaman? KYK kredi başvuru tarihi belli oldu mu? İşte merak edilenler...