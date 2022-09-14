e-Devlet GSB 4 bin 147 personel alımı başvuru ekranı! Gençlik ve Spor Bakanlığı başvuru şartları neler, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımına ilişkin detaylar merak ediliyor. 4.147 kişilik personel alımı için başvurular yarın sona eriyor. Peki, Gençlik ve Spor Bakanlığı başvuru şartları neler, sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler!
GENÇLİK SPOR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?
GSB 2022 yılında taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, 300 Büro Personeli, 866 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile 2 bin 981 Destek Personeli (temizlik) alınacağını açıklandı. Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, işçi alımını sosyal medya hesabından duyurdu.
Yazılı veya sözlü sınav yapılmadan 2020 yılı KPSS puanı esas alınarak gerçekleştirilecek olan alım için adaylar başvuruları, 10 – 15 Eylül 2022 tarihlerinde e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda alınacak.
GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI 2022
Alınacak 300 büro personeli için üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim veren İktisat, İşletme, Maliye, Muhasebe, Kamu Yönetimi, Ekonometri, Uluslararası İlişkiler, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümleri ile bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerinden mezun olmak şartı aranacak.