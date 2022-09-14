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    • Haberler
    • 14.09.2022 16:58
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    • 14.09.2022 16:58
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    e-Devlet GSB 4 bin 147 personel alımı başvuru ekranı! Gençlik ve Spor Bakanlığı başvuru şartları neler, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

    Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 4.147 personel alımı yapılacağı duyuruldu. 300 Büro Personeli, 866 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile 2 bin 981 Destek Personeli olmak üzere GSB personel temini başvuru şartları da açıklandı. 10 Eylül'de başlayan başvurular 15 Eylül'de sona erecek. Peki, Gençlik ve Spor Bakanlığı başvuru şartları neler, sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    e-Devlet GSB 4 bin 147 personel alımı başvuru ekranı!

    Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımına ilişkin detaylar merak ediliyor. 4.147 kişilik personel alımı için başvurular yarın sona eriyor. Peki, Gençlik ve Spor Bakanlığı başvuru şartları neler, sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler!

    GENÇLİK SPOR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

    GSB 2022 yılında taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, 300 Büro Personeli, 866 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile 2 bin 981 Destek Personeli (temizlik) alınacağını açıklandı. Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, işçi alımını sosyal medya hesabından duyurdu.

    Yazılı veya sözlü sınav yapılmadan 2020 yılı KPSS puanı esas alınarak gerçekleştirilecek olan alım için adaylar başvuruları, 10 – 15 Eylül 2022 tarihlerinde e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda alınacak.

    GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI 2022

    Alınacak 300 büro personeli için üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim veren İktisat, İşletme, Maliye, Muhasebe, Kamu Yönetimi, Ekonometri, Uluslararası İlişkiler, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümleri ile bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerinden mezun olmak şartı aranacak.

        Büro personeli alımı 2020 yılı KPSS B grubu KPSS P3 puanı esas alınarak gerçekleştirilecek.

        KPSS P93 puanı esas alınarak istihdam edilecek 866 Koruma ve Güvenlik Görevlisi için ise üniversitelerin ön lisans düzeyinde eğitim veren bölümleri ile bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerinden mezun olmak ve 10 Haziran 2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10'uncu maddesinde belirtilen şartları taşıma şartı aranacak.

        KPSS P94 puanı esas alınarak alınacak 2 bin 981 Destek Personeli (Temizlik) için ise ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olmak şartı aranacak.
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        Haberler Haberler e-Devlet GSB 4 bin 147 personel alımı başvuru ekranı! Gençlik ve Spor Bakanlığı başvuru şartları neler, sonuçlar ne zaman açıklanacak?
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