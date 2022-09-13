YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS ek kayıtlar ne zaman? sonuc.osym.gov.tr YKS ek tercih sonuç sorgulama!

Heyecanla ve merakla binlerce öğrencinin beklediği YKS ek yerleştirme sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. Üniversite sınavından aldığı puanlar doğrultusunda 7-13 Eylül tarihleri arasında tercihlerini yapan adaylar ek yerleştirme sonuçlarını arama motorları üzerinden araştırıyor. Peki 2022 üniversite 2. ek tercih sonuçları belli oldu mu? ÖSYM YKS ek tercih sonuçlarını açıklayacağı tarihi duyurdu mu? İşte detaylar!
YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BİTİYOR?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022 YKS Ek tercihleri 7-13 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Buna göre YKS ek yerleştirme başvuruları 13 Eylül'de sona erecek.
YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
YKS ek yerleştirme takviminde tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih paylaşılmadı. Ancak ek yerleştirme üniversite kayıtlarının 26-30 Eylül tarihleri arasında alınacak olması sebebiyle tercih sonuçlarının 14-26 Eylül arasında açıklanması bekleniyor.
YKS ek tercih sonuçlarının sonuç.osym.gov.tr adresi üzerinden sorgulanacağı tahmin ediliyor.
2022 YKS EK TERCİH TARİHLERİ TAKVİMİ
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2022 YKS ek tercih tarihlerini duyurdu. İşte, YKS ek tercih takvimi...
YKS ek yerleştirme tercihleri: 7 Eylül - 13 Eylül
YKS ek yerleştirme için ücret ödemeleri: 14 Eylül
YKS ek yerleştirme elektronik kayıtları: 25 Eylül - 28 Eylül
YKS üniversitede ek yerleştirme kayıtları: 26 Eylül - 30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.