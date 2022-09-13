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    • Haberler
    • 13.09.2022 22:59
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    • 13.09.2022 22:59
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    YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS ek kayıtlar ne zaman? sonuc.osym.gov.tr YKS ek tercih sonuç sorgulama!

    YKS ek tercih sonuçları ile ilgili araştırmalar sürüyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YKS ek tercih bildirimlerinin sonuçları heyecanla bekleniyor. ÖSYM geçtiğimiz günlerde yaptığı son dakika açıklama ile YKS ek kayıt takvimini duyurdu. Bu gelişmelerin ardından ek tercih bildiriminde bulunan öğrenciler sonuçlara kilitlendi. Peki, YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı 2022? YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS ek kayıtlar ne zaman? İşte merak edilenler!

    YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Heyecanla ve merakla binlerce öğrencinin beklediği YKS ek yerleştirme sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. Üniversite sınavından aldığı puanlar doğrultusunda 7-13 Eylül tarihleri arasında tercihlerini yapan adaylar ek yerleştirme sonuçlarını arama motorları üzerinden araştırıyor. Peki 2022 üniversite 2. ek tercih sonuçları belli oldu mu? ÖSYM YKS ek tercih sonuçlarını açıklayacağı tarihi duyurdu mu? İşte detaylar!

    YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BİTİYOR?

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022 YKS Ek tercihleri 7-13 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Buna göre YKS ek yerleştirme başvuruları 13 Eylül'de sona erecek.

    YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

    YKS ek yerleştirme takviminde tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih paylaşılmadı. Ancak ek yerleştirme üniversite kayıtlarının 26-30 Eylül tarihleri arasında alınacak olması sebebiyle tercih sonuçlarının 14-26 Eylül arasında açıklanması bekleniyor.

    YKS ek tercih sonuçlarının sonuç.osym.gov.tr adresi üzerinden sorgulanacağı tahmin ediliyor.

    2022 YKS EK TERCİH TARİHLERİ TAKVİMİ

    Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2022 YKS ek tercih tarihlerini duyurdu. İşte, YKS ek tercih takvimi...

    YKS ek yerleştirme tercihleri: 7 Eylül - 13 Eylül

    YKS ek yerleştirme için ücret ödemeleri: 14 Eylül

    YKS ek yerleştirme elektronik kayıtları: 25 Eylül - 28 Eylül

    YKS üniversitede ek yerleştirme kayıtları: 26 Eylül - 30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

        EK TERCİH ÜCRETLERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

        YKS ek tercih ücret ödemeleri 14 Eylül Çarşamba günü yapılacak. Tercih ettiği programa yerleşen adaylar 25 ile 28 Eylül günleri arasında elektronik kayıt işlemlerini tamamlayabilecekler.

        EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

        2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayınladı. 2022 ÖSYM YKS tercih kılavuzuna göre, ek yerleştirmelerin nasıl yapılacağan ilişkin detaylar paylaşıldı. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.

        Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.
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        Haberler Haberler YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS ek kayıtlar ne zaman? sonuc.osym.gov.tr YKS ek tercih sonuç sorgulama!
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