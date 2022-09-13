O tarihte satışta! Yerli otomobil TOGG'un fiyatı kaç para? TOGG nereden satın alınacak?

TOGG NE ZAMAN SATIŞA SUNULACAK?

TOGG'un 2023 yılında üretime başlayacağını ve yollara çıkacağını dile getiren Başkan Mustafa Eken, "İlk araçların banttan inip sertifikasyon sürecinin de tamamlanması ile 2023 yılının Mart ayında TOGG satışlarının başlayacağının da bilgisini aldık. Çatı kuruluşumuz olan TOBB'un ortak olduğu TOGG'a iş dünyası olarak gerekli desteği ve katkıyı sağlayacağız" diye konuştu.