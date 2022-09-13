TOKİ İLETİŞİM NUMARASI 2022! TOKİ telefon numarası kaç? TOKİ müşteri hizmetleri telefon numaraları: İstanbul, Bursa, Mersin...

TOKİ telefon numarası günün en çok araştırılan konularından oldu. Cumhuriyet tarininin en büyük sosyal konut projesi için büyük gün geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın detaylarını 13 Eylül'de açıklayacağı projeye başvuruda bulunmak isteyenlerin bir çoğu sabah saatlerinden itibaren TOKİ'nin çağrı merkezi iletişim numarasını araştırmaya koyuldu. Peki TOKİ telefon numarası kaç? TOKİ müşteri hizmetleri telefon numarası ne? İşte TOKİ müşteri hizmetleri telefon numaraları: İstanbul, Bursa, Mersin...
TOKİ İLETİŞİM NUMARAS 2022
Cumhuriyet Tarihi'nin en büyük sosyal konut projesi hakkında bilgi almak isteyenler Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) iletişim hattını aramak istiyor.
TOKİ projeleri hakkında ayrıntılara ulaşmak isteyenler 444 86 54 telefon numarasını arayabilir.
TOKİ'nin İstanbul ve Ankara'da olmak üzere iki farklı başkanlığı bulunduğunu belirtelim. Doğrudan bu binalardaki çağrı merkezini de arayarak bilgi alabilmeniz mümkün.
Öte yandan toki.gov.tr sitesinden de tüm TOKİ iletişim bilgilerine erişebilirsiniz.