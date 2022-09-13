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    • Haberler
    • 13.09.2022 11:17
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    • 13.09.2022 11:17
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    TOKİ 2+1, 3+1 daire fiyatları ve ödeme planı nasıl, ne kadar olacak? 2022 TOKİ Sosyal Konut kura ücretleri, ev taksitleri ne kadar, satışlar ne zaman?

    TOKİ ödeme planları hakkında araştırmalar hız kazandı TOKİ'den daire almak isteyen vatandaşlar aylık taksit tutarlarını hesaplamaya başladı. Başkan Erdoğan'ın saat 14.00'da konuyla ilgili merak edilenleri cevaplayacak. Ev sahibi olma hayali kuran milyonlarca kişi ise heyecanla TOKİ başvurularını bekliyor. Ödeme planlarını hesaplamak ve konu hakkında bilgi sahibi olmak istyenler arama motorlarına yöneldi. Peki, 2022 TOKİ fiyatları ne akdar? 2022 TOKİ Sosyal Konut Projesi daire fiyatları ve ödeme planı nasıl? İşte konu hakkında tüm merak edilenler..

    takvim.com.tr
    TOKİ 2+1, 3+1 ödeme planı nasıl, ne kadar olacak?

    TOKİ taksitleri ve fiyatları hakkında araştırmalar hızlandı. Saat 14.00'da yapılacak açıklama için milyonlarca kişi Başkan Erdoğan'ı bekliyor. İşte TOKİ daire fiyatları ve ödeme planı hakkında tüm merak edilenler...

    2022 TOKİ SOSYAL KONUT ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

    Konut bedelinin % 10'u peşin 96 ay (8 yıl) vadeli, %15 peşin 108 ay (9 yıl) vadeli veya %25 peşin 120 ay (10 yıl) vadeli alternatifler ile satılacaktır. (Başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar peşinat olarak alınacaktır.)

    Bakan Kurum tarafından açıklanan hane halkının gelirinin yüzde 30'u sınırı dikkate alındığında İstanbul'da ödenecek en yüksek aylık taksit 4.800-9.600 TL, diğer illerde ise 4.200-8.400 TL olacak.

    Bu kapsamda TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde 2+1, 3+1 fiyatlarının 450 bin TL ile 1 milyon TL arasında olması bekleniyor.

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    TOKİ eliyle dar gelirli için yapılacak sosyal konut projesinin yanında bir de orta ve orta üstü gelir grubu için çalışma var. Emlak Konut GYO öncülüğünde, özel sektörün de dahil olacağı bir konut kampanyası planlanıyor. Geçmişte de yapılan bu kampanyalarda konut kredi faizleri ve peşinatlar düşmüş, taksit ödemeleri ötelenmişti. Uygun ödeme planı sunan kampanyalar yoğun ilgi görmüştü.

        TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURUSU HANGİ BANKADAN YAPILACAK?

        Başvuruların kabul edileceği yer: T. C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin Proje ilindeki yetkili şubeleri

        Başvuru sahipleri;

        Nüfus Cüzdanı ile birlikte ilgili bankaya başvuruda bulunabilir.

        İŞ YERLERİ İÇİN BAŞVURU BEDELİ 2 BİN LİRA OLACAK

        TOKİ'nin yürüteceği proje kapsamında ilk olma özelliği taşıyan, "Küçük ve orta ölçekli sanayiciye yönelik 28 ilde oluşturulacak sanayi sitelerindeki 10 bin iş yeri" için başvuru bedeli 2 bin lira olarak belirlendi.
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        Haberler Haberler TOKİ 2+1, 3+1 daire fiyatları ve ödeme planı nasıl, ne kadar olacak? 2022 TOKİ Sosyal Konut kura ücretleri, ev taksitleri ne kadar, satışlar ne zaman?
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