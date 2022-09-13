TOKİ 2+1, 3+1 daire fiyatları ve ödeme planı nasıl, ne kadar olacak? 2022 TOKİ Sosyal Konut kura ücretleri, ev taksitleri ne kadar, satışlar ne zaman?

2022 TOKİ SOSYAL KONUT ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

Konut bedelinin % 10'u peşin 96 ay (8 yıl) vadeli, %15 peşin 108 ay (9 yıl) vadeli veya %25 peşin 120 ay (10 yıl) vadeli alternatifler ile satılacaktır. (Başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar peşinat olarak alınacaktır.)

Bakan Kurum tarafından açıklanan hane halkının gelirinin yüzde 30'u sınırı dikkate alındığında İstanbul'da ödenecek en yüksek aylık taksit 4.800-9.600 TL, diğer illerde ise 4.200-8.400 TL olacak.

Bu kapsamda TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde 2+1, 3+1 fiyatlarının 450 bin TL ile 1 milyon TL arasında olması bekleniyor.