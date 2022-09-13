TOKİ 2+1, 3+1 daire fiyatları ve ödeme planı nasıl, ne kadar olacak? 2022 TOKİ Sosyal Konut kura ücretleri, ev taksitleri ne kadar, satışlar ne zaman?

TOKİ taksitleri ve fiyatları hakkında araştırmalar hızlandı. Saat 14.00'da yapılacak açıklama için milyonlarca kişi Başkan Erdoğan'ı bekliyor. İşte TOKİ daire fiyatları ve ödeme planı hakkında tüm merak edilenler...
2022 TOKİ SOSYAL KONUT ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?
Konut bedelinin % 10'u peşin 96 ay (8 yıl) vadeli, %15 peşin 108 ay (9 yıl) vadeli veya %25 peşin 120 ay (10 yıl) vadeli alternatifler ile satılacaktır. (Başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar peşinat olarak alınacaktır.)
Bakan Kurum tarafından açıklanan hane halkının gelirinin yüzde 30'u sınırı dikkate alındığında İstanbul'da ödenecek en yüksek aylık taksit 4.800-9.600 TL, diğer illerde ise 4.200-8.400 TL olacak.
Bu kapsamda TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde 2+1, 3+1 fiyatlarının 450 bin TL ile 1 milyon TL arasında olması bekleniyor.
ASGARİDE 1.650 TL ÖDEME
TOKİ eliyle dar gelirli için yapılacak sosyal konut projesinin yanında bir de orta ve orta üstü gelir grubu için çalışma var. Emlak Konut GYO öncülüğünde, özel sektörün de dahil olacağı bir konut kampanyası planlanıyor. Geçmişte de yapılan bu kampanyalarda konut kredi faizleri ve peşinatlar düşmüş, taksit ödemeleri ötelenmişti. Uygun ödeme planı sunan kampanyalar yoğun ilgi görmüştü.