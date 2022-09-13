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    • Haberler
    • 13.09.2022 23:47
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    • 13.09.2022 23:47
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    MEBBİS e-Devlet ücretli öğretmenlik sonuç ekranı! Ücretli öğretmen başvuru sonuçları açıklandı mı? MEB son dakika duyurular!

    Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları heyecanla bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 2022 yılı ücretli öğretmenlik başvurularını temmuz ağustos aylarında e-Devlet sistemi üzerinden aldı. MEB'e bağlı okullarda ücretli öğretmen olarak görev almak isteyen adaylar, son gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Ücretli öğretmenlik sonuçları nasıl öğrenilir? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    MEBBİS e-Devlet ücretli öğretmenlik sonuç ekranı!

    Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında görev almak isteyen adaylar sonuçları beklemeye başladı. Ücretli öğretmenlik sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. MEB'e bağlı eğitim kurumlarında ücretli öğretmen olarak görev almak isteyen adaylar başvurularını tamamladılar. Peki, ücretli öğretmenlik sonuçları açıklandı mı? MEB 2022 ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? İşte merak edilenler!

    ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından temmuz ve ağustos ayında başvuruları alınan ücretli öğretmenlik sonuçları için gözler MEB'e çevrildi.

    ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ücretli öğretmenlik başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında net bir tarih vermedi. Sonuçlar açıklandığında öğretmenlere Bakanlık tarafından SMS ile bilgilendirme yapılacak.

    Adaylar ayrıca sonuçlarını, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesinden il ve ilçe müdürlükleri sayfasından da öğrenilebilecek.

    ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK MAAŞLARI NE KADAR?

        Haftalık ders saatine göre ücret alan ücretli öğretmenlerin maaşları, ders saati sayısına bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz aylarda, ücretli öğretmen maaşlarına ilişkin müjdeyi şu ifadelerle duyurmuştu:

        "Bir müjde de ücretli çalışan öğretmenlerimize ve usta öğreticilerimize vermek istiyorum. Her 5 ders için ilave bir saat ek ders ödemesi yapacağız. Haftada 30 saat derse giren öğretmenin alacağı ücret 3 bin 400 TL'den 5 bin 740 liraya yükselmektedir. 40 saat üzerinden alacakları ücret de 7 bin 400 liraya çıkmaktadır. "

        ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

        Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

        18 yaşını doldurmuş olmak,

        Kamu haklarından mahrum olmamak,

        TCK 53. madde kapsamına giren suçlardan hüküm giymemiş olmak,

        Erkek adaylar için askerlik yükümlülüğü bulunmamak; askerliğini yapmış, tecil ettirmiş ya da askerlikten muaf olmak,

        Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı herhangi bir kurumda çalışmamak.
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        Haberler Haberler MEBBİS e-Devlet ücretli öğretmenlik sonuç ekranı! Ücretli öğretmen başvuru sonuçları açıklandı mı? MEB son dakika duyurular!
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