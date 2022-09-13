Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında görev almak isteyen adaylar sonuçları beklemeye başladı. Ücretli öğretmenlik sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. MEB'e bağlı eğitim kurumlarında ücretli öğretmen olarak görev almak isteyen adaylar başvurularını tamamladılar. Peki, ücretli öğretmenlik sonuçları açıklandı mı? MEB 2022 ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? İşte merak edilenler!
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından temmuz ve ağustos ayında başvuruları alınan ücretli öğretmenlik sonuçları için gözler MEB'e çevrildi.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ücretli öğretmenlik başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında net bir tarih vermedi. Sonuçlar açıklandığında öğretmenlere Bakanlık tarafından SMS ile bilgilendirme yapılacak.
Adaylar ayrıca sonuçlarını, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesinden il ve ilçe müdürlükleri sayfasından da öğrenilebilecek.
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