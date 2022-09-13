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    • Haberler
    • 13.09.2022 10:44
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    • 13.09.2022 10:45
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    JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI 2022 | www.jandarma.gov.tr 7.500 jandarma alımı başvuru şartları neler? JGK başvuru kılavuzu ve tarihi...

    7500 jandarma uzman erbaş alımı müjdesi geldi! Alımları heyecanla bekleyen binlerce aday başvuru şartları ve tarihi hakkında detayları merak ediyor. Alımlar 6 bin 605 jandarma, 11 at bakıcısı, 14 bot serdümeni, 250 sıhhiyeci, 200 muhabere, 10 havacılık, 400 lojistik (mesleki nitelikli) ve 10 bando alt branşlarında yapılacak. Peki, Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuru şartları neler? Jandarma uzman erbaş alımı başvuru kılavuzu ve kadroları nasıl? Jandarma Uzman Erbaş alımı maaşları ne kadar? İşte tüm merak edilenler...

    takvim.com.tr
    JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU KILAVUZU VE ŞARTLARI

    Jandarma Genel Komutanlığına 6 bin 605 jandarma, 11 at bakıcısı, 14 bot serdümeni, 250 sıhhiyeci, 200 muhabere, 10 havacılık, 400 lojistik (mesleki nitelikli) ve 10 bando alt branşlarında olmak üzere toplam 7 bin 500 sözleşmeli uzman erbaş alınacak.

    JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Jandarma uzman erbaş alımı başvuruları 12 Eylül ve 26 Eylül tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. Başvuru şartları "www.jandarma.gov.tr" internet adresindeki "2023 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş Temini" kılavuzunda yer alıyor.

    JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

    Başvuru şartlarında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak, lise, ön lisans ve lisansta KPSS puanının 50 ve üstü olması, 27 yaşını bitirmemiş olmak gibi ana maddeler yer alıyor. Fiziki olarak ise en az 167 boy, en fazla da 210 cm boy, boy-kilo tablosunda belirtilen değerler içinde bulunmak gerekiyor.

    Şartlar arasında verilen ceza, ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları ile askerlik hizmeti sırasında firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148'inci maddesinde yazılı suçlardan mahkûm olmamak,

        Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan otuz (30) günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm olmamak,

        Taksirli suçlar nedeniyle altı (6) ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olmamak,

        Jandarma Genel Komutanlığının manevi şahsiyetine gölge düşüren veya askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunanlar ile tutum ve davranışları ile yasadışı siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak gerekiyor.

        UZMAN ERBAŞLAR NE KADAR MAAŞ ALIYOR?

        Uzman erbaş maaşı ortalama 17 bin TL'dir. Fakat bazı kriterlere göre bu miktar 13 bin ile 23 bin TL arasında değişiklik gösterebilir.
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        Haberler Haberler JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI 2022 | www.jandarma.gov.tr 7.500 jandarma alımı başvuru şartları neler? JGK başvuru kılavuzu ve tarihi...
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