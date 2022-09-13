Bursa, Balıkesir, Kocaeli TOKİ Sosyal Konut başvuruları başladı mı, şartları neler? toki.gov.tr BAŞVURU EKRANI | 2022 TOKİ başvuru hangi illerde?

BURSA, BALIKESİR, KOCAELİ TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Projeye başvurmak için projenin ili sınırları içinde en az 1 yıl ikamet etmek gerekiyor. Kendisi, eşi ya da çocukları üzerine tapuda kayıtlı konut bulunmaması gerekiyor.

18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek.

Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınacak.

Genç kategorisine başvurmak isteyenler için yaş sınırı belirlendi. 1991 Eylül ayı ve sonrasında doğanlar genç kategorisinden projeye başvurabilecek.

Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri, gaziler, gençler ve engellilere kontenjan ayrılacak.

Aylık hane halkı geliri İstanbul için en fazla 16 bin lira, yurt genelinde ise en fazla 14 bin lira olması gerekecek.

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