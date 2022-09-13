Adana, Antalya, Konya TOKİ nerelere yapılacak? TOKİ'ye kimler başvurabilir, başvuru şartları neler 2022?

Yüzyılın projesiyle 2 trilyon liradan fazla ekonomik hareketlilik yaratılacak ve 250 bin konut inşa edilecek. 100 bin ek istihdam ortaya çıkaracak olan projeyle gençler, emekliler, şehit yakını, gaziler ve engelliler çok cüzi miktarda taksitlerle ev sahibi olacak.
TOKİ NERELERE YAPILACAK?
TOKİ evleri 81 ilde, arsalar ise 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. TOKİ iller şu şekilde;
Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Van ve Zonguldak illerinde yer alıyor.
TOKİ AYLIK ÖDEME NE KADAR OLACAK?
Bakan Kurum tarafından açıklanan hane halkının gelirinin yüzde 30'u sınırı dikkate alındığında İstanbul'da ödenecek en yüksek aylık taksit 4.800-9.600 TL, diğer illerde ise 4.200-8.400 TL olacak.