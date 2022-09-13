2022 TOKİ hangi illerde? Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır yeni TOKİ projesi ne zaman, nereye yapılacak?

TOKİ başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar Şanlıurfa, Gaziantep ve Diyarbakır hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Milyonlarca kişi bugün Başkan Erdoğan tarafından yapılacak açıklamayı beklerken TOKİ başvurularının hangi illerde yapılacağı da merak eidliyor. Peki, TOKİ Diyarbakır başvuruları başladı mı? TOKİ Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır projesi nereye yapılacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...