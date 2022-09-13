2022 TOKİ hangi illerde? Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır yeni TOKİ projesi ne zaman, nereye yapılacak?

TOKİ başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar Şanlıurfa, Gaziantep ve Diyarbakır hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Milyonlarca kişi bugün Başkan Erdoğan tarafından yapılacak açıklamayı beklerken TOKİ başvurularının hangi illerde yapılacağı da merak eidliyor. Peki, TOKİ Diyarbakır başvuruları başladı mı? TOKİ Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır projesi nereye yapılacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...
TOKİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 13 Eylül saat 14:00'te Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak.
2022 TOKİ DİYARBAKIR, ŞANLIURFA, GAZİANTEP PROJESİ NEREYE YAPILACAK?
TOKİ başvuruları ve proje detayları hakkında henüz net bir açıklama yapılmadı. Bugün saat 14.00 itibariyle TOKİ başvuruları ve tüm detaylar belli olacak. Güncel gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.