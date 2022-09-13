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    • Haberler
    • 13.09.2022 13:47
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    • 13.09.2022 13:47
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    2022 TOKİ arsa satışı hangi illerde? e-Devlet TOKİ arsa başvuru ekranı! Arsa satış başvuruları başladı mı, şartları neler? 40 ilde 499 arsa...

    TOKİ arsa satışı başlıyor. Son 20 yılda 1 milyon 170 bin sosyal konut üreten Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ilk kez tek seferde 250 bin konut yapacak. Konutun yanı sıra vatandaşlara ev yapabilmeleri için de arsa verecek. Peki TOKİ arsa satışı başvuru şartları neler? 2022 TOKİ arsa satışı hangi illerde? Haberimizde tüm detaylara ve e-Devlet TOKİ arsa başvuru ekranına ulaşabilirsiniz. 40 ilde 499 arsa...

    takvim.com.tr
    TOKİ ARSA SATIŞI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    TOKİ sosyal konut projesi kapsamında 13 Eylül 2022 itibatiyle binlerce daire, arsa ve işyerini satışa çıkaracak. Bakan Kurum, ''13 Eylül Salı saat 14.00'te yüz binlerce ailemizin yeni yuvalarına kavuşma heyecanını hep birlikte paylaşalım" ifadelerini kullandı. 81 ilde başlatılacak projenin detayları belli oldu. Buna göre 40 ilde 499 arsa satılacak. Peki TOKİ arsa satışı başvuru şartları neler? 2022 TOKİ arsa satışı hangi illerde? İşte e-Devlet TOKİ arsa başvuru ekranı! İstanbul, Ankara...

    TOKİ ARSA SATIŞI BAŞVURULARI BAŞLADI MI, ŞARTLARI NELER?

    TOKİ arsa satışı başvuruları 13 Eylül 2022 tarihinde başlayacak. 40 ilde 499 arsa satışı için başvuru şartları belirlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde projenin 250 bin konut, 100 bin altyapılı konut arsası içerdiğini açıklamıştı.

    Erdoğan TOKİ arsa projesine dair de şu ifadeleri kullanmıştı;

    "Bu kampanyanın vatandaşımızı çok çok olumlu istikamette etkileyeceğine inanıyoruz. Burada sadece konut değil, aynı şekilde arsa projemiz var. 250 bin konut, 100 bin altyapılı konut arsası içeriyor. İcabında vatandaş "ben kendim yapacağım" diyorsa, onlara da "buyur kardeşim, 100 bin arsa var, kendin de yapabilirsin" diyoruz."

    "ÖZEL KONTENJANLAR OLACAK"

    "Ayrıca 10 bin sanayi sitesiyle vatandaşımıza kendi işini kurma imkanı da sağlanacak. Gençler, emekliler, engelliler, şehit yakınları ve gazilere yönelik özel kontenjanlar olacak. Vatandaşlarımıza böylece ev sahibi olabilme kolaylığı sunuyoruz."

    TOKİ ARSA SATIŞI TAKSİTLERİ NASIL OLACAK?

    40 ilde 499 arsa, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından çevrim içi ve açık artırma usulü ile satışa sunulacak.

    Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) iştiraki olan Emlak Yönetim Müzayede'nin internet sayfasındaki bilgilere göre, Bakanlığın 40 ilde satışa sunacağı arsaların ödemesi yüzde 25 peşin, yıllık yüzde 9 fark, 24 ay vadeyle yapılacak.

    Arsa satışları, KDV'den ve tapu harcından muaf olacak.

        TOKİ SATIŞA SUNULAN ARSALAR NEREDE?

        Yatırım için sunulan arsalar Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Van ve Zonguldak illerinde yer alıyor.

        AÇIK ARTIRMA NE ZAMAN?

        Açık artırmalar, 21-22 Eylül 2022 tarihlerinde saat 10.30'da iki ayrı oturum halinde Ankara Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki Bakanlık Konferans Salonu'nda ve İzmir Bayraklı'daki Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde yapılacak.

        40 İLDE 499 ARSA BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

        Çevrim içi katılım için başvurular, 20 Eylül 2022 Salı günü saat 10.30 itibarıyla sonlanacak.

        Satışa ilişkin detaylı bilgiye, "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adresinden ve "(212) 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.
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        Haberler Haberler 2022 TOKİ arsa satışı hangi illerde? e-Devlet TOKİ arsa başvuru ekranı! Arsa satış başvuruları başladı mı, şartları neler? 40 ilde 499 arsa...
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