13 Eylül Netflix Türkiye üyelik ücretlerine ZAM MI geldi, ne kadar? Netflix Türkiye yeni ZAMLI abonelik paket fiyatları 2022!

Son dakika haberine göre Netflix Türkiye, Nisan 2022'de yaptığı zammın ardından Eylül ayında ikinci kez fiyatlarını güncelleyerek yeni üyelik ücretlerini duyurdu. Platforma üye olanlar hemen yeni zamlı abone ücretlerini araştırmaya başladı. Peki 13 Eylül Netflix Türkiye üyelik ücretlerine ZAM MI geldi, ne kadar? İşte Netflix Türkiye yeni ZAMLI abonelik paket fiyatları 2022!