13 Eylül Netflix Türkiye üyelik ücretlerine ZAM MI geldi, ne kadar? Netflix Türkiye yeni ZAMLI abonelik paket fiyatları 2022!

Son dakika haberine göre Netflix Türkiye, Nisan 2022'de yaptığı zammın ardından Eylül ayında ikinci kez fiyatlarını güncelleyerek yeni üyelik ücretlerini duyurdu. Platforma üye olanlar hemen yeni zamlı abone ücretlerini araştırmaya başladı. Peki 13 Eylül Netflix Türkiye üyelik ücretlerine ZAM MI geldi, ne kadar? İşte Netflix Türkiye yeni ZAMLI abonelik paket fiyatları 2022!
13 EYLÜL 2022 NETFLİX TÜRKİYE ÜYELİK ÜCRETLERİNE ZAM MI GELDİ, NE KADAR?
Netfilix Türkiye abonelik ücretlerine zam geldi. 13 Eylül 202 itibatiyle önceki fiyatı 37,99 TL olan Temel Plan yeni zamla birlikte 44,99 TL oldu.
Standart Plan'ın ücreti ise 57,99 TL'den 69,99 TL'ye çıktı.
Son olarak Özel Plan'ın fiyatı da 77,99 TL iken 93,99 TL'ye çıkarıldı.
ZAMLAR NE ZAMAN UYGULANACAK?
Netflix, yeni üye olacak kullanıcılar için yeni ücretlerin geçerli olacağını, mevcut üyelerin tümü içinse bu değişikliğin aşamalı olarak sunulacağını açıkladı.