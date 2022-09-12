YKS ek tercihler bitti mi? YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS 2. tercih üniversite kayıt tarihleri 2022!

YKS ek tercih başvurularında sona geliniyor. ÖSYM tarafından 27-28 Haziran 2022 tarihlerinde uyglanan YKS TYT-AYT-YDT oturumlarına katılan adaylardan ilk tercihlerde bir bölüme yerleşenler üniversite kayıtlarını yaptı. Ancak yerleşemeyenler ise 2. ek tercihlerde boş kontenjanlara göre tercih yapabiliyor. Gözler ÖSYM'de! Peki YKS ek tercihler bitti mi? YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte YKS 2. tercih KILAVUZU! 2-4 yıllık üniversite boş kontenjan, taban puanları ve YKS 2. tercih üniversite kayıt tarihleri 2022!
YKS EK TERCİHLER BİTTİ Mİ, NE ZAMAN BİTECEK?
YKS 2022 ek tercihler 13 Eylül'de sona erecek. YKS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih ise henüz belli olmadı. ÖSYM'den konuya ilişkin bir duyuru yapıldığında haberimizde yer verilecektir.
YKS EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ 2022
YKS ek yerleştirmeler sona erdikten sonra üniversite kayıtları 26 Eylül - 30 Eylül tarihlerinde, elektronik kayıtları ise 25 Eylül - 28 Eylül tarihleri arasında yapılacak.