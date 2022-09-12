TOKİ sosyal konut şartları neler? | talep.toki.gov.tr başvurular ne zaman açılacak? 2022 TOKİ sosyal konut projesi taksitleri, fiyatları ve kura ücreti...

Toki sosyalkonut projesi için geri sayım başladı. Yarın açıklanacak olan detaylar beklenirken konu hakkında araştırmalar da hızlandı. İşte TOKİ sosyal konut projesi şartları ve konu hakkında tüm merak edilenler...
TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ KİMLERE KONTENJAN AYRILACAK?
- Gençler
- Emekliler
- Şehit yakınları-gaziler
- Engelliler
TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;
- T.C. vatandaşı olması,
- Proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi veya proje il nüfusuna kayıtlı olması,
- Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması; TOKİ'den daha önce ev sahibi olmama
- İstanbul için aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 16.000 TL, yurt genelinde 14.000 TL olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)
- Bir hane halkı adına, tek başvuru yapılması
- Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.
- Genç kategorisine .../09/1991 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.