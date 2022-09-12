TOKİ sosyal konut şartları neler? | talep.toki.gov.tr başvurular ne zaman açılacak? 2022 TOKİ sosyal konut projesi taksitleri, fiyatları ve kura ücreti...

TOKİ SOSYAL KONUT TAKSİTLERİ NE KADAR OLACAK?

TOKİ eliyle dar gelirli için yapılacak sosyal konut projesinin yanında bir de orta ve orta üstü gelir grubu için çalışma var. Emlak Konut GYO öncülüğünde, özel sektörün de dahil olacağı bir konut kampanyası planlanıyor. Geçmişte de yapılan bu kampanyalarda konut kredi faizleri ve peşinatlar düşmüş, taksit ödemeleri ötelenmişti. Uygun ödeme planı sunan kampanyalar yoğun ilgi görmüştü.