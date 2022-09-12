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    • Haberler
    • 12.09.2022 09:02
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    • 12.09.2022 09:02
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    TOKİ sosyal konut şartları neler? | talep.toki.gov.tr başvurular ne zaman açılacak? 2022 TOKİ sosyal konut projesi taksitleri, fiyatları ve kura ücreti...

    Merakla beklenen TOKİ ucuz konut projesinin detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 13 Eylül tarihinde açıklanacak. Başvuru gerçekleştirmek isteyen milyonlarca vatandaş TOKİ başvuru şartları ve birçok konu hakkında detayları merak ediyor. Peki, 2022 TOKİ başvuru şartları neler? 2022 TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman? 2022 TOKİ sosyal konut projesi fiyatları ve taksitleri ne kadar? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr

    Toki sosyalkonut projesi için geri sayım başladı. Yarın açıklanacak olan detaylar beklenirken konu hakkında araştırmalar da hızlandı. İşte TOKİ sosyal konut projesi şartları ve konu hakkında tüm merak edilenler...

    TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ KİMLERE KONTENJAN AYRILACAK?

    - Gençler

    - Emekliler

    - Şehit yakınları-gaziler

    - Engelliler

    TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

    - T.C. vatandaşı olması,

    - Proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi veya proje il nüfusuna kayıtlı olması,

    - Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması; TOKİ'den daha önce ev sahibi olmama

    - İstanbul için aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 16.000 TL, yurt genelinde 14.000 TL olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)

    - Bir hane halkı adına, tek başvuru yapılması

    - Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.

    - Genç kategorisine .../09/1991 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.

        EVLER NASIL OLACAK?

        - Yerel ve yatay mimari- 5 katı geçmeyecek

        - Sıfır atık uyumlu

        - Enerji verimli

        - İklim dostu malzemeler

        - Yenilenebilir enerji sistem

        TOKİ BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

        Cumhuriyet tarihinin en büyük Sosyal Konut projesi için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıklayacağı detayların ardıdnan başvuru tarihi ve kura ücretleri net bir şekilde belli olacak.

        TOKİ SOSYAL KONUT TAKSİTLERİ NE KADAR OLACAK?

        TOKİ eliyle dar gelirli için yapılacak sosyal konut projesinin yanında bir de orta ve orta üstü gelir grubu için çalışma var. Emlak Konut GYO öncülüğünde, özel sektörün de dahil olacağı bir konut kampanyası planlanıyor. Geçmişte de yapılan bu kampanyalarda konut kredi faizleri ve peşinatlar düşmüş, taksit ödemeleri ötelenmişti. Uygun ödeme planı sunan kampanyalar yoğun ilgi görmüştü.
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        Haberler Haberler TOKİ sosyal konut şartları neler? | talep.toki.gov.tr başvurular ne zaman açılacak? 2022 TOKİ sosyal konut projesi taksitleri, fiyatları ve kura ücreti...
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