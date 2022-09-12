Safer ayının ilk gece namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Safer ayında belalardan korunmak için okunacak dualar hangileri? Safer ayının ilk çarşambası halının altına para koymak nedir?

Sabah saatlerinden itibaren binlerce kişi Bugün safer ayı mı, Safer ayı ne zaman, Safer ayı ibadetleri nelerdir, okunacak dualar, zikirler nedir? şeklindeki soruların yanıtlarını araştırıyor. Safer ayı hicri takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2022 dini günler takvimine göre Safer ayı bugün idrak edilecek. Peki, Safer ayında belalardan korunmak için okunacak dualar hangileri? Safer ayının ilk gece namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Safer ayının ilk çarşambası halının altına para koymak nedir? İşte merak edilenler!
SAFER AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimine göre Safer Ayı 28 Ağustos 2022 (bugün) tarihinden başlayacak.
SAFER AYI BELA AYI MI?
Safer ayı geçmişte bazı felaketlerin gerçekleştiği bir zaman dilimi olarak ta inanılmaktadır. Bu ayın bela ve musibet ayı olarak bilinmesinin sebebi şöyle olmalı. Hz Allah Ad kavmini şiddetli bir kasırga ile Safer ayının son çarşamba günü sekiz gün süren bir musibet göndererek cezalandırmış ve hepsini helak etmiştir. Ad kavmi ise kendilerinin helak olmasına sebep olan günahlar işlemiş ve cezayı hak etmişlerdir. Hz Allah'ta onlara Safer ayında azap gönderdi ve cezalandırmış oldu. Bu ve benzeri cezalandırma olayları Safer ayında gerçekleşmiştir. Hz Allah (c.c) buyuruyor ki: "Gerçekten biz uğursuzluğu süre gelen bir günde onlar üzerine şiddetli bir kasırga yolladık."(Kamer 19 ayet) Başka bir ayette ise Allah'ımız " Bundan dolayı biz de onlara dünya hayatında zillet azabını tattırmak için o uğursuz günlerde soğuk bir rüzgar gönderdik. Ahiret azabı elbette daha çok rüsvay edicidir. Onlara yardım da edilmez."(Fussilet 16 ayet)
Efendimize safer ayının son çarşambasından sorulunca buyurdular ki: "Mevla Teala Firavun ve kavmini o gün cezalandırmıştır. ve suda boğmuştur. Ad ve Semud kavmini de yine o gün helak etmiştir." diye buyurdu. İbni Abbasın rivayetine göre: Hangi bir millete azap gelirse mutlaka çarşamba günü gelmiştir. Ve dağlar yaratıldığı için çok ağırlık konmuştur. Yalnız senenin içinde bir çarşamba vardır o da senenin bütün günlerinin içinde en çetin en sıkıntılı geçen günü Safer ayının son çarşamba günüdür.
Ferududdin-i Nakşibendi hz. buyuruyor ki: Gökten" üçyüz yirmi bin" senelik bela Safer ayının son çarşamba gecesi yağıyor.