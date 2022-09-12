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    • Haberler
    • 12.09.2022 17:34
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    • 12.09.2022 17:34
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    PYBS bursları yattı mı, ne zaman yatacak? İOKBS bursları ne kadar oldu 2022? Bursluluk parası kaç yıl veriliyor?

    Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) bursluluk sınavında başarılı olan öğrencilere sağladığı İOKBS bursunun ne zaman yatacağı merak edilerek araştırılmaya başlandı.Öte yandan MEB tarafından 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencileri için yapılan PYBS sınavı ile ilk kez burs alacak olan öğrenciler bursların ne zaman yatacağını merak ediliyor. İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    PYBS bursları yattı mı, ne zaman yatacak? İOKBS bursları ne kadar oldu 2022?

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından İOKBS sınavında başarılı olan 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıfı öğrencilerine burs veriliyor. Tüm illerden öğrenciler ve velileri İOKBS bursuna dair araştırmalarını hızlandırdı. Peki, PYBS bursları yattı mı, ne zaman yatacak? İOKBS bursları ne kadar oldu 2022? Bursluluk parası kaç yıl veriliyor? İşte detaylar!

    PYBS YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

    PYBS bursları yatmadı, bursu ilk defa kazanan öğrencilerin ödemeleri Ekim veya Kasım ayı içerisinde yatırılacak.

    PYBS BURSU NE KADAR?

    2022 yılı Ocak Haziran ayları burs ücreti 468,54 TL olarak belirlenmişti. Bursa hak kazanan öğrenciler sonuçlarına e-Okul üzerinden ulaşabilir.

    İOKBS NEDİR?

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, ekonomik durumu yetersiz öğrencileri desteklemeyi hedef alır. Sınavı kazanan adaylar eğer şartları tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin girdiği sınavda, açıklanan kontenjan kadar öğrencilere burs imkanı sağlanır. İOKBS bursunun eski ismi ise Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (PYBS)'dir.

        2022 yılı için burs almaya hak kazanan öğrencilere aylık olarak verilecek burs miktarı ise 663,87 TL dir.

        Yıllara Göre Burs Ücretleri ise şu şekillde;

        2018 yılında aylık burs ücreti 234,70 TL

        2019 yılında aylık burs ücreti 260,40 TL

        2020 yılında aylık burs ücreti 290,66 TL

        2020 yılında aylık burs ücreti 310,00 TL

        2021 yılında (Ocak-Haziran arası) aylık burs ücreti 329,91 TL

        2021 yılında (Temmuz-Aralık) aylık burs ücreti 358,10 TL

        2022 yılında (Ocak-Haziran arası) aylık burs ücreti 468,54 TL

        2022 yılında (Temmuz-Aralık arası) aylık burs ücreti 663,87 TL

        İOKBS BURSU KAZANANLAR NE YAPMALI?

        Bugün düzenlenen İOKBS sınavında başarılı bir puan elde eden öğrenciler, bursluluk kayıt işlemleri, öğrencilerin eğitim aldıkları ya da kayıt işleminde bulundukları MEB'e bağlı resmî okul müdürlükleri aracılığıyla gerçekleşmiş olup, öğrenci kayıtlarının başladığı zamanda başlayıp sona ermiştir.

        PYBS BURSU KAÇ YIL VERİLİR, NE ZAMAN KESİLİR ?

        PYBS burs paraları yıl içerisinde artık bütün ayların ortasında yatırılmaktadır. Bazen bursların yatması 15 gün gecikebilmektedir.

        Milli Eğitim Bakanlı tarafından yapılan Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavına giren öğrencilerin, puanları en yüksekten en düşük puanlara kadar sıralanır. Daha sonra kimler burs alacaksa bunlar açıklanır. Devlet Parasız Yatılı Okulları (DPY) sınavı olarak da bilinmektedir.

        Bursluluk ücreti bir eğitim öğretim döneminde 12 ay boyunca öğrenci hesaplarına yatırılmaktadır. Burs ödemeleri her ayın 25'ine kadar aktarılır.
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        Haberler Haberler PYBS bursları yattı mı, ne zaman yatacak? İOKBS bursları ne kadar oldu 2022? Bursluluk parası kaç yıl veriliyor?
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