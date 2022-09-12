Milli Eğitim Bakanlığı tarafından İOKBS sınavında başarılı olan 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıfı öğrencilerine burs veriliyor. Tüm illerden öğrenciler ve velileri İOKBS bursuna dair araştırmalarını hızlandırdı. Peki, PYBS bursları yattı mı, ne zaman yatacak? İOKBS bursları ne kadar oldu 2022? Bursluluk parası kaç yıl veriliyor? İşte detaylar!
PYBS YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
PYBS bursları yatmadı, bursu ilk defa kazanan öğrencilerin ödemeleri Ekim veya Kasım ayı içerisinde yatırılacak.
PYBS BURSU NE KADAR?
2022 yılı Ocak Haziran ayları burs ücreti 468,54 TL olarak belirlenmişti. Bursa hak kazanan öğrenciler sonuçlarına e-Okul üzerinden ulaşabilir.
İOKBS NEDİR?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, ekonomik durumu yetersiz öğrencileri desteklemeyi hedef alır. Sınavı kazanan adaylar eğer şartları tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin girdiği sınavda, açıklanan kontenjan kadar öğrencilere burs imkanı sağlanır. İOKBS bursunun eski ismi ise Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (PYBS)'dir.