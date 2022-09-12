Magnum çekilişi ne zaman, sonuçlar açıklandı mı? 2022 Magnum Maserati çekiliş sonuçları İSİM LİSTESİ!

Magnum Maserati çekilişi hakkında araştırmalar hızlandı. Binlerce kişi dondurma çubuklarında bulunan şifrelerle çekilişe katılabiliyor. Lüks aracın sahibi olmak isteyenler 30 Eylül'e kadar çekilişe katılabilecek. Magnum Maserati çekilişinde sona yaklaşırken çekiliş sonuçlarına ilişkin araştırmalar yapılıyor. Peki Magnum çekilişi ne zaman, sonuçlar açıklandı mı? İte 2022 Magnum Maserati çekiliş sonuçları İSİM LİSTESİ ve sonuç sorgulama!
MAGNUM ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SONUÇLAR AÇIKLANDI MI?
Magnum çekilişi 12 Ekim 2022 tarihinde saat 11.00'da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (U2 Tanıtım) Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecek.
İSİM LİSTESİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Kazanan talihliler 15 Ekim 2022 tarihli Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki'nde duyurulacak. Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacağı belirtildi.