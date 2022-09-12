KYK misafir öğrenci başvuru EKRANI! KYK misafir öğrenci ücreti 2022 ne kadar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. yurt tipleri nedir?

YURT ÇIKMAYANLAR İÇİN MİSAFİR ÖĞRENCİ İMKANI

Kendisine ilk etapta yurt çıkmayan öğrenciler, misafir öğrenci olarak yurtlarda konaklayabilecek. Yedek olarak yurt bekleyen öğrenciler, bu sayede açıkta kalmadan kendi yurtlarının çıkmasını bekleyebilecek. Yedek yurt sonuçları ise bakanlık tarafından haftalık olarak fazlar halinde açıklanacak.



Birinci faz sonrası 3 fazın daha olduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, Bu fazların sonunda her öğrencimiz bu çatının altında bizlerle beraber olacak. Faz, faz sonuçları açıklayacağız, yedek yerleştirmelerimiz devam edecek." Dedi.



İlk fazda 41 ilde yerleştirmenin tamamlandığına dikkati çeken Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "Buralarda ikinci faz uygulamaya geçmeyeceğiz. Sıfır yedek tamamladık. Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Ardahan, Ağrı, Batman, Bolu, Bursa, Denizli, Düzce, Elazığ, Erzurum, Erzincan, Gaziantep, Giresun, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karaman, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırklareli, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Kütahya, Malatya, Muğla, Niğde, Sinop, Sivas, Siirt, Uşak, Trabzon, Yozgat, Çorum, Şanlıurfa, Van ve Şırnak olmak üzere 41 il merkezimizde tüm başvuran öğrencileri yerleştirdik. 20'ye yakın ilimizde de bu yerleşimi ikinci faz sürecinde tamamlamak üzereyiz. Bunların dışında 10 ilimizde erkek ve 4 ilimizde kız öğrencilerin tamamı yurtlara yerleştirildiler. Eylül ayı içerisinde ikinci faz sonuçlarını yine yeni başarılarla sizlere paylaşacağım. Tüm Türkiye'miz de altyapımızı güçlendirmeye devam edeceğiz. Gençlerimizle yan yana birlikte olmaya devam edeceğiz. Onların umudunu, onların bugünlerini, yarınlarını mutlu kılma adına hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Tüm gençlerimize sonuçlarımızın hayırlı olmasını diliyorum. Hiçbir ailemizi, hiçbir gencimizi endişeli olmadan bu süreci en yakın şekilde takip etmeyi tavsiye ediyorum."